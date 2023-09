First Lithium Minerals: Oberflächenproben bestätigen Salar de Ascotan als starkes Explorationsziel

Fortschritte bei First Lithium Minerals (CSE FLM / WKN A3DQXP): Das Unternehmen kann positive Ergebnisse aus Oberflächenproben von seinem OCA-Projekt in der Region Antofagasta im Norden Chiles präsentieren. Auch die weiteren Pläne zur Erkundung des Lithiumsoleprojekts werden erläutert.

Das Unternehmen von CEO Rob Saltsman hat auf dem Salar de Ascotan an ausgewählten Stellen geochemische Oberflächenproben entnommen. Dabei wurden insgesamt 15 Sole- und Brackwasserproben direkt an der Oberfläche des Salars in Tiefen von maximal 0,3 Metern und im Schwemmland, das die Salaroberfläche umgibt, gewonnen.

Oberflächenproben liefern positive Hinweise

Die Ergebnisse, die man bereits von AGS Laboratory in Coquimbo zurückerhalten hatte, reichten von nur Spuren an Lithium bis zu 78 mg/L Li, wobei der Durchschnittswert bei 42,6 mg/L Li und der Medianwert bei 57,3 mg/L Li lag. Die Kaliumwerte der Proben lagen im Durschnitt bei 1.042, 8 mg/L und der Borongehalt betrug im Schnitt 705,1 mg/L, so das Unternehmen.

In den verbreiteten hydrogeologischen Gegebenheiten der Salare Nordchiles steigt aber die Konzentration der gesamten, gelösten Feststoffe (total dissolved solids oder TDS) mit zunehmender Tiefe. Was bedeutet, dass diese geochemischen Ergebnisse mit der Erwartung übereinstimmen, dass Lithium und Alkalimetalle in der Tiefe in höheren Konzentrationen vorhanden sein sollten.

Erstes Ressourcenexplorationsprogramm geplant

Aktuell bereitet First Lithium Minerals ein erstes Explorationsprogramm zur Bestimmung einer Lithiumsoleressource im nordöstlichen Teil des Salar de Ascotan vor (rund 1.775 ha). Dieser hatte, so das Unternehmen, auf Grundlage geophysikalischer Untersuchungen (Transient Electromagnetic und Magneto-Telluric) aus dem vierten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 vielversprechende geophysikalische Eigenschaften gezeigt.

Jetzt will First Lithium Bohrungen und Probenahmen durchführen, um das konzeptionelle, hydrogeologische Modell zu untersuchen, das Verständnis der kontrollierenden Eigenschaften zu verbessern und ein umfassenderes Verständnis lithium- und alkalimetallhaltige Solen und Sedimente und ihr wirtschaftliches Potenzial zu erlangen.

Vorbereitende Maßnahmen laufen

Schon im August hatten sich Vertreter von First Lithium Minerals mit der Gemeinde von Quechua Cebollar Ascotan getroffen und die geplanten Explorationsaktivitäten vorgestellt. Darüber hinaus wurden die ausgewählten Bohrstandorte besucht und weitere Bereiche und Elemente der zukünftigen Zusammenarbeit besprochen. Ein äußerst wichtiger Faktor, denn ohne das Wohlwollen der Gemeinden vor Ort steht jedes Bergbauprojekt vor großen Schwierigkeiten.

Diesen Monat dann hatte First Lithium die behördliche Genehmigung zur Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt und ist aktuell dabei, eine Bohrgenehmigung zu beantragen. Parallel dazu wählt das Unternehmen eine Bohrgesellschaft aus.

Fazit: Laut First Lithium Minerals CEO Rob Saltsman stellen Höchstwerte 78 mg/L Li an in den Oberflächen- und Brackwasserproben eine Bestätigung des Salar de Ascotan als starkes Explorationsziel dar. Zumal die Proben direkt an der Oberfläche entnommen und nicht einmal Schneckenbohrer verwendet wurden. Was bedeutet, dass solche Oberflächen in der Regel eigentlich nur Spuren von Lithium aufweisen. Deshalb, so Saltsman, ist man bei First Lithium überzeugt, dass die Mineralisierung den typischen hydrogeologischen Bedingungen in Salaren im Norden Chiles folgen wird und höhere Konzentrationen in der Tiefe zu erwarten sind. First Lithium hofft, je nachdem wann man die Genehmigungen erhält und wie die Wetterbedingungen sind, im vierten Quartal dieses oder im ersten Quartal 2024 mit einem Bohrprogramm beginnen zu können.

