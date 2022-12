First Industrial Realty Trust Inc.: Top-Aktie bei US-Gewerbeimmobilien [...]

Breakout-Chance bei First Industrial Realty Trust Inc. (FR)! Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: FR ISIN: US32054K1034

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten REITs liegt im Halbjahresvergleich mit rund 8.4 Prozent im Plus. Oberhalb des leicht ansteigenden 20er-EMA formiert sich eine Seitwärtsrange, bei deren Bruch nach oben ein Breakout in Richtung des Pivot-Hochs vom 16. August denkbar wäre.

Chart vom 15.12.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 50.36 USD





Meine Expertenmeinung zu FR

Meinung: Das Unternehmen aus Chicago ist in den Bereichen Leasing, Verwaltung, Verkauf, Erwerb und Entwicklung von Gewerbeobjekten aktiv. Die Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen verläuft relativ stabil, zumal das Segment der gewerblichen Immobilien von den aktuellen Krisen in nur geringem Ausmaß betroffen war. Es meldete für das dritte Quartal September 2022 einen Gewinn von 0.60 USD je Aktie bei einem Umsatz von 139.8 Millionen USD und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Für längerfristig orientierte Investoren könnte die Tatsache interessant sein, dass First Industrial Realty Trust Inc. seit 2013 die Dividende regelmäßig erhöht hat.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der Widerstandslinie und den Stopp Loss unter den letzten beiden Tageskerzen. Kursziel ist das zuvor genannte Pivot-Hoch. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 18. Januar 2023 auf der Agenda, so dass auch ein längerer Swingtrade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FR.

Veröffentlichungsdatum: 15.12.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von