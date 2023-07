PM 21Shares Research: Finanzbranche und Web3 rücken weiter zusammen

27. Juli 2023

Weekly Research Note KW 30

Finanzbranche und Web3 rücken weiter zusammen

· Societé Générale erwirbt Lizenz als digitaler Vermögensdienstleister

· Chainlink mit bahnbrechendem Interoperabilitätsprotokoll

· Sinneswandel gegenüber Krypto bei Google

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Noch im September 2022 verkündete der US-Börsenbetreiber Nasdaq Pläne für eine eigene Krypto-Verwahrstelle – ein Vorhaben, das das Unternehmen nun mit Verweis auf das aktuelle regulatorische Umfeld in den USA einstampfte. Analog zur Prognose von JPMorgan, in den USA sei bis 2024 eine Rezession zu erwarten, ließ auch der Kryptomarkt Federn und Ethereum sowie Bitcoin fielen um rund 3 Prozent im Wert, Solana gar um 13 Prozent.

Als Gewinner der aktuellen Kursentwicklungen stellte sich das Krypto-Projekt MakerDAO heraus, dessen Governance-Token MKR fast um 14 Prozent im Wert stieg. Eine Erklärung findet sich im sogenannten Buyback-Programm von MakerDAO. Mit diesem soll der aktuell bestehende Überschuss von MKR durch Reduzierung des bestehenden Vorrats erhöht werden. Hierfür wird eine Smart Burn Engine genutzt, die in regelmäßigen Abständen überschüssige DAI-Stablecoins aus dem Überschusspuffer von Maker zuweist, um MKR aus einem Uniswap-Pool zu kaufen. Im gleichen Zeitraum stellten auch die Entwickler von Solana ein neues Projekt vor: Bei Solang handelt es sich um ein Programm, das Entwicklern, die mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) arbeiten, den Einstieg in das Solana-Ökosystem erleichtern soll. Dies wurde auf dem Branchentreff Ethereum Community Conference (EthCC) bekanntgegeben – wie wir nachfolgend berichten, wurden auf dieser Konferenz noch weitere Projekte verkündet.

Abbildung 1: Entwicklung nach TVL (total valued locked) und Renditen der größten Kryptoassets

Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 24.7.2023.

Fünf wichtige Entwicklungen, die den Kryptomarkt diese Woche prägten

Société Générale verschafft Institutionen Krypto-Zugang

Während Nasdaq sich von seinen Plänen für mehr Krypto-Engagement verabschiedet hat, macht die französische Bank Société Générale genau das Gegenteil: Als erstes Unternehmen überhaupt erhielt sie am 19. Juli in Frankreich eine Lizenz, als digitaler Vermögenswertdienstleister (Prestataire de Service sur Actifs Numériques’) tätig zu sein. Die Lizenz ermöglicht Forge, der Kryptoasset-Abteilung der Société, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte, den Verkauf und Kauf digitaler Vermögenswerte als gesetzliches Zahlungsmittel und den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Bereits April führte Forge CoinVertible (EURCV) ein, einen institutionellen, auf Euro gestützten Stablecoin auf der Ethereum-Blockchain.

Die Société schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie begegnet regulatorischen Bedenken hinsichtlich der Hegemonie des Euro mit dem Aufkommen von Stablecoins, die an den Dollar gekoppelt sind und erfüllt den institutionellen Bedarf an einer innovativen Abwicklungs- und Cash-Management-Lösung.

Gnosis startet eigene Debitkarte mit Visa-Kooperation

Gnosis ist ein Blockchain-Infrastrukturanbieter, der besser als Gnosis-Chain bekannt ist – eine auf der Ethereum Virtual Machine (EVM) laufende Kette, die den DAI-Stablecoin von Maker DAO nutzt, um Transaktionen zu ermöglichen und Gebühren zu decken.

Auf der Ethereum-Konferenz EthCC stellte Gnosis nun zwei neue Projekte vor: Gnosis Card und Gnosis Pay. Beide sollen Nutzern ermöglichen, in ihrem Besitz befindliche Kryptoassets auszugeben. Die in Kooperation mit Visa geschaffene Debitkarte soll Zahlungen an allen Bezahlstellen ermöglichen, an denen auch Visa-Karten akzeptiert werden. Gnosis Pay wiederum ermöglicht es auch Krypto-Wallets, ihre APIs und Tools zu nutzen, um eigene Debitkarten auszugeben. Die Zahlungslösung wurde durch eine frühere Partnerschaft mit Monerium ermöglicht, die Gnosis Zugang zum SEPA-Zahlungssystem verschaffte.

Bislang können Menschen in Europa und Großbritannien ein Konto bei Monerium eröffnen, ihre Gnosis-Karte einrichten, mit dem Euro-Stablecoin von Monerium und bald auch mit DAI handeln. Es gibt Pläne für eine Ausweitung auf Mexiko, Brasilien und Hongkong. Die USA stehen ebenfalls auf der Roadmap für das dritte Quartal. Mit einer in Arbeit befindlichen mobilen App verspricht diese selbstverwaltete Zahlungslösung die wichtigsten Probleme zu lösen, die im Krypto-Wallet-Subsektor bestehen, vor allem in Bezug auf die Vorschriften und die Benutzeroberfläche, die einer Massenanwendung im Wege stehen.

Polygon stellt letzten Bestandteil seines großen Updates vor

Mit Polygon 2.0 ist ein weitreichendes Upgrade der Polygon-Blockchain gemeint, das Nutzern ein kohärentes Erlebnis bieten soll, das der Nutzung einer einheitlichen Blockchain-Plattform ähnelt. Der nun vorgestellte Teil des Ugrades fokussiert sich auf den Bereich Governance: Dieser wird in drei verschiedene Bereiche unterteilt: Protokoll, Smart Contracts System und Community Treasury Governance.

Auf der Protokollebene wird der bestehende Governance-Rahmen auf alle Netzwerke ausgeweitet, die an das Polygon-Netzwerk angeschlossen werden. Auf der Ebene der intelligenten Verträge schlägt Polygon einen von der Gemeinschaft verwalteten Ökosystemrat vor, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Schließlich wird die Community Treasury darauf abzielen, Initiativen zu finanzieren, die dazu beitragen, die Entwicklung des Ökosystems voranzutreiben, und den Nutzern ein Mitspracherecht bei der Bestimmung des Wachstumspfads des Netzwerks geben. Die Entscheidung, die drei regierungsfähigen Säulen zu definieren, soll dazu beitragen, klare Verantwortlichkeiten für die wichtigsten Entscheidungsträger festzulegen und einen effektiven Rahmen für die Verwaltung des wachsenden Netzwerks zu schaffen.

Laut der Ankündigung, die den Höhepunkt des sechswöchigen Programms zur Enthüllung des neuen Netzwerkdesigns von Polygon darstellte, sieht das Netzwerk ein stetiges Wachstum der Gesamtzahl der Nutzer und einen Anstieg der assets under management um fast 100 Prozent bei den neuen Skalierungslösungen, die von 23 Millionen auf aktuell 54 Millionen Dollar stiegen, wie unten dargestellt.

Abbildung 2: Assets under management (AUM) der zkEVM-Skalierungslösung von Polygon

Quelle: 21shares/Dune

Google nähert sich Krypto-Akzeptanz an

Nachdem sich der Internetreise Google jahrelang weigerte, entsprechende Werbung in seiner Suchmaschine oder in seiner Play Store-App zu unterstützen, ändert das Unternehmen nun anscheinend seine Einstellung gegenüber dem Web3-Ökosystem. Der Sinneswandel wurde in den letzten Policy-Updates vom Juli 2023 dargelegt, in denen das Unternehmen die Richtlinien für diejenigen Entwickler geändert hat, die Blockchain-native Inhalte in ihre Anwendungen integrieren wollen. Insbesondere müssen sie Transparenz wahren und vermeiden, potenzielle Einnahmen aus kryptobasierten Aktivitäten anzupreisen.

Dennoch bedeutet dies einen Wendepunkt in der Geschichte von web3, da die Abstraktion der Komplexität der Technologie durch die Integration in bestehende Systeme dazu beitragen dürfte, die Akzeptanz von Kryptowährungen zu beschleunigen, insbesondere da sie mit der bestehenden Backend-Infrastruktur verschmelzen und für den Nutzer unsichtbar werden. Dies ist auch ein wichtiger Schritt zur Förderung einzigartiger nutzerbezogener Inhalte und hilft den Verbrauchern, den Wert ihrer Daten und deren Nutzungszeit zu bewahren.

UniswapX – ein Upgrade für die größte dezentralen Kryptobörse Uniswap

Auch Uniswap Labs verkündete auf der EthCC etwas an, und zwar das sogenannte X-Upgrade. Dieses stellt im Wesentlichen eine Protokollverbesserung dar, die die Beschaffung und Verwaltung von On- und Off-Chain-Liqudität zusammenführt, den Maximum Extractable Value (MEV, die maximale Menge an Wert, die ein Blockchain-Miner oder Validator erzielen kann, indem er Transaktionen während des Blockproduktionsprozesses einschließt, ausschließt oder deren Reihenfolge ändert) durch Preisverbesserung internalisiert, gasfreie (gebührenfreie) Swaps anbietet und Unterstützung für Cross-Chain-Handel schafft.

Auch wenn einige dieser neuen Funktionen bereits seit langem in kleinere Börsen integriert sind, so ist ihre Einführung auf der großen Börse Uniswap doch von erheblicher Bedeutung und Beispiel für die beschleunigte Einführung von nicht verwahrender Finanz-Infrastruktur. Es stellt eine mögliche Lösung für das Problem des Missbrauchs des MEV-Prinzips, bei dem Miner durch ihre Macht, über die Verarbeitung von Transaktionen zu bestimmen, diese gezielt manipulieren können – ein Zustand, das die Einführung dezentraler Börsen behindert hat

In Anbetracht der Position von Uniswap als Marktführer ist die Verbesserung der Nutzererfahrung, die der Intuitivität zentraler Plattformen entspricht und die Bedürfnisse der Nutzer in den Vordergrund stellt, ein entscheidender Faktor, um neue Marktteilnehmer an Bord zu holen und diesen die Nutzung von Blockchain-nativen Anwendungen zu erleichtern.

Abbildung 3: Zahl der UniswapX-Nutzer

Quelle: @cryptokoryo on Dune

Worauf man jetzt achten sollte

Das bahnbrechende neue kettenübergreifende Interoperabilitätsprotokoll von Chainlink

Das mit Spannung erwartete Interoperabilitätsprodukt von Chainlink wurde endlich im Mainnet eingeführt. Das auf der ETHCC angekündigte Cross Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink ist ein Inter-Blockchain-Kommunikationsstandard, der bei der Übertragung von Daten und Werten über ein Netz von inkompatiblen Netzwerken hinweghilft. Zu Anfang werden Transfers zwischen Ethereum, Polygon, Optimism, Avalanche und Arbitrum unterstützt. Unser State of Crypto Ausgabe 8 bietet einen tiefergehenden Einblick in diese Technologie.

Vier neue Funktionen ermöglichen kettenübergreifende Aktivitäten

Um die Unzulänglichkeiten der bestehenden Bridging-Lösungen zu beheben, werden vier Funktionen werden in CCIP integriert. Bei der ersten Funktion handelt es sich um ein Aktives Risikomanagement-Netzwerk (ARM), das missbräuchliche Aktivitäten erkennen und die Datenübertragung automatisch unterbrechen kann, sobald ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird. Die zweite Funktion umfasst programmatische Übertragungen, d. h. Transaktionen mit einer Reihe vorkonfigurierter Anweisungen, die automatisch ausgeführt werden, sobald eine Bedingung erfüllt ist. Zum Dritten werden Ratenlimits integriert. Dies ist ein Mechanismus, der verhindert, dass Übertragungen eine vordefinierte Höchstmenge an Token überschreiten und damit unbefugten Zugriff verhindert. Schließlich soll die intelligente Ausführung als vierte Funktion eingeführt werden. Unter Verwendung eines vorab finanzierten Treuhandkontos wird die Ausführung von kettenübergreifenden Aktivitäten ermöglicht, ohne dass mehrere Zahlungen anfallen.

Grundlegende Schwächen von Chainlink wurden beseitigt

CCIP verkörpert einen wichtigen Schritt nach vorn beim Wachstum des Ökosystems, da es grundlegende Schwächen der Krypto-Infrastruktur behebt. Cross-Chain-Bridges mit schwachen Sicherheitsvorkehrungen waren ein Hauptziel für Hacker, die in den letzten zwei Jahren Werte in Höhe von fast 2,5 Milliarden Dollar erbeutet haben. Das neue Interoperabilitätsprotokoll ist in seiner Bedeutung ähnlich hoch einzuordnen, wie das „Transmission Control Protocoll/Internet Protocol (TCP/IP). TCP/IP hat es als grundlegendes Regelset geschafft, das globale Internet zu vereinheitlichen, Liquidität global zugänglich zu machen. Auf diese Weise konnten Anwendungen über Netzwerke hinweg auf einer kampferprobten Infrastruktur fließen und einen Transaktionswert von mehr als acht Billionen Dollar auslösen.

LINK wird universelle Gaswährung

Darüber hinaus wird CCIP aufgrund der breiten Anwendbarkeit der Interoperabilität in der gesamten Kryptolandschaft wahrscheinlich das größte und hinsichtlich der Folgewirkungen bedeutsamste Produkt von Chainlink sein. Zum Kontext: Anwendungen, die Chainlinks CCIP nutzen, können entweder mit LINK oder einer Reihe von ERC20-Token bezahlen, um kettenübergreifende Transaktionen durchzuführen, wobei für Letztere ein Aufschlag von 10 Prozent festgelegt wurde, um einen Anreiz für die Nutzung von LINK zu schaffen. Diese Besonderheit macht den netzwerkeigenen Token zur universellen Gaswährung für alle Ketten. Es beseitigt die operative Notwendigkeit des Token-Verkaufs für Knotenbetreiber und könnte Chainlink dazu veranlassen, sein Subventionsprogramm zu beenden.

Konnektivität zweier Welten

Mit einem gebührenbasierten Einnahmemodell ist das Protokoll nunmehr in der Lage, nachhaltige Einnahmen für solche Knoten erzielen, die an dem dezentralem Oracle of Networks (DONs) von Chainlink teilnehmen – das Sicherheitsrückgrat aller Chainlink-Dienste. Obwohl bislang nur eine begrenzte Anzahl von Partnern – Synthetic und Aave – CCIP für die Übertragung von Token und die kettenübergreifende Verwaltung nutzen und Chainlink in den ersten Tagen daher nur 30.000 Dollar an Gebühren eingenommen hat, da, dürfte es zu einem erhebliches Wachstum kommen, wenn Chainlink sein Partnernetzwerk ausbaut. Die Integration von SWIFT festigt das Potenzial von CCIP als To-Go-Lösung für kettenübergreifende Interoperabilität für Krypto- und traditionelle Akteure und ermöglicht letztendlich die Konnektivität zwischen beiden Finanzsystemen.

Abbildung 4: Durch CCIP aufgelaufene Gesamteinnahmen

Quelle: @Ericwallach/Dune

# # #

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen: https://21.co