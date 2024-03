Fette Kursgewinne dank schlankerer Hüften

Am 4. März machte der Welt-Adipositas-Tag auf die drängende Problematik einer Krankheit aufmerksam, die weltweit immer mehr Menschen betrifft. Die Botschaft lautete: Adipositas kann schwerwiegende Krankheiten in den Bereichen Herz-Kreislauf, Diabetes und Krebs nach sich ziehen.

Laut der Bank of America könnte im Jahr 2035 mehr als die Hälfte der Menschheit fettleibig sein. Das allein droht 4,3 Bio. USD zu kosten, was vergleichbar wäre mit den finanziellen Auswirkungen von COVID-19 im Jahr 2020.

Die Chancen der Krise

Doch aus Anlegersicht bietet diese Krise auch Chancen. Enormes Potenzial hat die Einführung hochwirksamer Medikamente gegen Übergewicht (GLP-1-Agonisten), die im Gehirn Rezeptoren zur Unterdrückung von Appetit, Heißhunger und Suchtverhalten auslösen. Bank of America geht davon aus, dass bis 2035 ca. 15 % (aktuell 1 %) der erwachsenen US-Bürger GLP-1 einnehmen werden. Für Unternehmen mit passenden Produktportfolios winkt das große Geschäft.

Der Fan von Novo Nordisk

Wie skizziert, handelt es sich bei Adipositas um einen langfristigen Trend. Damit ist dieses Thema wie gemacht für das wikifolio Healthcare Demography. Denn hier investiert Arne Briest (ArBriest) überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von grundlegenden Trends im Bereich Medizintechnik oder Pharma profitieren dürften. Dabei bewies er ein gutes Händchen. Denn mit Novo Nordisk und Eli Lilly hat Briest nicht nur die Vorreiter bei GLP-1-Produkten zu seinen Schwergewichten gemacht, auf Platz 6 rangiert auch noch ein ernstzunehmender Herausforderer – Viking Therapeutics.

Eindeutig die Nummer 1 unter seinen Favoriten ist mit einem Anteil von 31,3 % Novo Nordisk. Der Arzneimittelhersteller aus Dänemark hat es dank der Diät- und Diabetesmittel Wegovy und Ozempic nicht nur zur Aktie mit dem höchsten Börsenwert in Europa gebracht, der Erfolg beider Medikamente beschleunigt sogar das Wachstum der dänischen Volkswirtschaft. Der anhaltende Höhenflug dieses Titels hat sich auch im wikifolio positiv niedergeschlagen. Dokumentiert wird das durch eine sehr überzeugende jährliche Durchschnittsperformance von +17,0 % seit der Auflage im Januar 2013 – macht eine Gesamtperformance von satten +485 %!

Der Anhänger von Eli Lilly

Ebenfalls gut unterwegs ist das wikifolio Gesundheit geht vor !, das Thomas Preis (Nomsen) erfolgreich managt. Auch hier sind Novo Nordisk und Eli Lilly die beiden Top-Titel im Portfolio. Allerdings belegt in diesem Fall Eli Lilly mit einer Gewichtung von 22,6 % Platz 1. Die von der Gesellschaft am 8.12.2023 in den US-Markt eingeführte „Fettwegspritze“ ZEPBOUND verbuchte einen sehr starken Start. Geht es nach der Großbank UBS, dürfte Eli Lilly mit Hilfe von GLP-1-Medikamenten der nächsten Generation dank differenzierter Formulierungen und/oder besserer Wirksamkeit in der Lage sein, Wettbewerbsdruck zu begegnen und die Messlatte für den Behandlungsstandard anzuheben. Der US-Pharmakonzern passt übrigens auch sonst ganz gut zur Strategie des wikifolios. Denn Preis setzt auf Unternehmen, die sich mehrere Standbeine aufgebaut haben und weltweit agieren. Eli Lilly beackert neben der Fettleibigkeit auch die Indikationsgebiete Diabetes, Nervenleiden, Krebs, Osteoporose, Herzkrankheiten und Alzheimer. Der Wertentwicklung tun die vielen soliden Standbeine jedenfalls gut. Seit Januar 2013 konnte Preis eine erfreuliche jährliche Durchschnittsperformance von +12,3 % bzw. eine Gesamtperformance von +270 % erwirtschaften.

Die Liebhaberin starker Marken

Kein rein auf den Gesundheitssektor ausgerichtetes wikifolio ist Top Global Brands, das von Sarah Hermann von der Albrech & Cie. Vermögensverw. AG (AlbrechCieAG) zum Erfolg geführt wird. Wie der Name bereits andeutet, geht es hier um Investments in Unternehmen mit langfristig steigenden Markenwerten. Bei Merck & Co. kletterte der Wert nicht zuletzt dank des vielseitigen Krebsmedikaments Keytruda, das mit 25,0 Mrd. USD Jahresumsatz im Vorjahr den Thron unter allen Medikamenten erklommen hat. Beim Geschäft mit der Gewichtsregulierung will der US-Pharmariese künftig ebenfalls ein gewichtiges Wort mitreden. Dank seiner schlagkräftigen Aufstellung ist das kein unrealistisches Ziel. Das experimentelle Medikament Efinopegdutid, das zur GLP-1-Klasse gehört und zur Behandlung der nichtalkoholischen Steatohepatitis entwickelt wird, ist dabei ein Hoffnungsträger, da es auch Vorteile bei der Gewichtsabnahme zeigt. Die Aktie ist auf Rekordjagd und gibt so auch dem wikifolio Rückenwind, obwohl die Gewichtung mit 2,8 % überschaubar ist. Ganz professionell will Hermann keine Klumpenrisiken eingehen. Aber auch mit einer ausgewogenen Gewichtung lässt sich eine hervorragende Performance erzielen. Seit März 2014 waren es im langjährigen Durchschnitt +12,1 %, was sich in eine Gesamtperformance von +215 % übersetzt.

Was kommt?

In der kommenden Kalenderwoche rücken wieder einmal die Notenbanken in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Der alles überragende Termin steht dabei zur Wochenmitte auf dem Programm. Denn am Mittwochabend deutscher Zeit gibt mit der Fed die weltweit wichtigste Zentralbank ihre Zinsentscheidung bekannt. Zwar rechnen Volkswirte jetzt noch nicht mit einer Leitzinssenkung, die Marktteilnehmer werden aber das Kommuniqué zur Geldpolitik genauestens daraufhin abklopfen, ob der Tenor weiterhin zur derzeitigen Konsenserwartung passt. Zu ihren turnusmäßigen Treffen kommen außerdem die Notenbanker in Japan und Australien (jeweils Dienstag) sowie in Großbritannien (Donnerstag) zusammen. Ebenfalls von Bedeutung ist am Donnerstag die Vorlage der Einkaufsmanagerindizes durch S&P Global, unter anderem für die Eurozone.

