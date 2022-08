Ferguson: Mega-Unterstützung bei 10.000 GBP

Weitere Suchergebnisse zu "FERGUSON PLC":

Widerstandslinie bei 10.000 GBP mit mehreren Kontakten am 50er-EMA; dazu noch Aktienrückkäufe bei Ferguson (FERG). Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: FERG ISIN: JE00BJVNSS43

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Ferguson-Aktie hatte gleich zu Jahresbeginn ihr Allzeithoch erreicht, fiel dann aber bis kurz vor der Jahresmitte auf das vorläufige Jahrestief. Der aktuelle Pullback reicht bis fast hinunter zum 50er-EMA, wo sich bei der magischen Marke von 10.000 GBP eine mehrfach getestete Unterstützungslinie breitmacht. Das neulich angekündigte Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde GBP könnte eine zusätzliche Absicherung gegen einen Abverkauf darstellen.

Chart vom 29.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 10110.00.00 GBP

Meine Expertenmeinung zu FERG

Meinung: Das britisch-amerikanische Handelsunternehmen für Sanitär- und Heizungsprodukte mit rund 2.700 Filialen in Europa und Nordamerika ist sowohl an der NYSE als auch an der London Stock Exchange vertreten. Die Erstnotierung wurde in die USA verlagert, daher ist Ferguson seit Mai 2022 nicht mehr Bestandteil des FTSE 100. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 27 Milliarden EUR. Der Sitz der Gesellschaft ist auf Jersey und das Corporate Headquarter im schweizerischen Zug. Im Geschäftsjahr 2020/21 war ein Umsatzrückgang von knapp drei Prozent und ein Plus beim Ergebnis vor Steuern von etwas über 39 Prozent zu verzeichnen. Falls das Wertpapier in den nächsten Tagen ein technische Reaktion zeigt und über die Kerze vom Dienstag steigt, wäre dies als Kaufsignal zu interpretieren. Bei Schlusskursen unter der oben genannten Unterstützungslinie sollten Anleger allerdings die Reißleine ziehen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FERG.

Veröffentlichungsdatum: 30.08.2022

