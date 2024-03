Fed signalisiert Zinssenkungen

In den USA richteten sich die Blicke auf die für Mittwoch angesetzte Fed-Sitzung. Zwar erwarteten Marktbeobachter keine Veränderungen bei den US-Leitzinsen, jedoch erhofften sie sich Hinweise zu den Zinsschritten im weiteren Jahresverlauf. Bereits im Vorfeld hellte sich die Stimmung unter den Anlegern auf, unter anderem waren die zinssensiblen Tech-Werte gesucht. Die Anleger wurden von der Fed nicht enttäuscht. Wie erwartet blieben die Leitzinsen unverändert, allerdings signalisierten die US-Währungshüter um Jerome Powell Zinssenkungen von 0,75 % im Jahresverlauf. Diese sollen in drei Schritten erfolgen, wobei die Inflationsentwicklung in den USA dabei eine wichtige Rolle spiele. Diese muss sich in Richtung 2 % bewegen, damit die Zinssenkungen wirken können. Im Februar lag die US-Inflation noch bei 3,2 %. Die positiven Signale befeuerten die Kauflaune an der Wall Street. Der Dow Jones kletterte am Donnerstag zu Handelsbeginn auf ein neues Rekordhoch von 39.889 Punkten und steht damit 2,1 % höher als in der Vorwoche. Der US Tech 100 profitiert ebenfalls von der guten Stimmung. Der Technologie-Index schiebt sein Allzeithoch auf 18.458 Punkte, mit 1,5 % beläuft sich das Wochenplus allerdings etwas niedriger als beim Dow Jones. In den nächsten Tagen werden in den USA weitere Preisdaten veröffentlicht. Diese dürften Angesichts der Fed-Aussagen unter besonderer Beobachtung stehen.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

Die Nvidia-Aktie bleibt mit 661 ausgeführten Orders der meistgehandelte Auslandswert. Der Chip-Produzent hält diese Woche seine Entwicklerkonferenz GTC in San Jose ab. Dabei stehen vor allem neue Entwicklungen im KI-Sektor im Fokus. So stellte Nvidia-CEO Jensen Huang eine neue Generation des hauseigenen Computersystems „Grace Hooper“ vor. Das neue System, welches auf den Namen „Blackwell“ getauft wurde, sei bei der Erzeugung von KI-generierten Inhalten „30 Mal besser als Hopper". Unter anderem soll es Unternehmen mit dem neuen System möglich sein, „ihr gesamtes Geschäft im Computer simulieren zu können. Bevor man etwas in der realen Welt baut, werde man es künftig zunächst digital simulieren“ so Jensen Huang. Nach einem Durchhänger zur Wochenmitte, bei dem es für die Nvidia-Aktie um rund 4 % nach unten ging, geht es für die Aktie des Halbleiter-Herstellers zum Wochenende hin wieder nach oben. Am Donnerstag kostet eine Aktie 915,50 US-Dollar, das sind 1,8 % mehr als in der Vorwoche.

Zur Nvidia-Aktie

Super Micro Computer

Mit Super Micro Computer platziert sich ein weiterer US-Tech-Wert auf dem zweiten Platz. Aktionäre des Herstellers von PC-Systemen für den Einsatz in Rechenzentren erlebten in den letzten Wochen mit Schwankungen zwischen 700 und 1.200 US-Dollar einen wilden Kursverlauf. Aktuell kostet eine Supermicro-Aktie 946 US-Dollar und damit 771 % mehr als vor einem Jahr. Die Kalifornier setzen bei ihren Systemen überwiegend auf Nvidia-Chips und wollen auch die zu Beginn der Woche auf der Nvidia-Entwicklerkonferenz vorgestellten neuen Chips der „Blackwell“ Architektur einsetzen. Supermicro-CEO Charles Liang sagte dazu „Unser Fokus auf die Entwicklung von Blockarchitekturen und Rack-Scale Total IT für KI hat es uns ermöglicht, Systeme der nächsten Generation für die erweiterten Anforderungen von NVIDIAs Blackwell Architektur-basierten GPUs zu entwickeln“. Anleger bleiben dennoch skeptisch, ebenso wie einige Analysten, die den aktuellen Börsenwert von Supermicro als zu hoch einstufen. Im Wochenvergleich geben die Papiere um 17,5 % nach.

Zur Super Micro Computer-Aktie

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.