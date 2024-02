Fed dämpft die Zinshoffnungen

An der Wall Street gab es in dieser Woche erneut einen Rekord nach dem anderen. Zuletzt erklommen Dow Jones und S&P 500 neue Rekordschlussstände, mit einem Jahresplus 2024 von rund 5 Prozent ist der Technologieindex Nasdaq Composite in diesem Jahr aber der beste Index unter den großen US-Indizes. Die US-Bilanzsaison verläuft insgesamt positiv, auch wenn einzelne Unternehmen enttäuscht haben. Obwohl die US-Notenbank Fed auch in dieser Woche betont hat, dass es keine schnellen Leitzinssenkungen geben wird, sind Anleger nicht enttäuscht. Ein Grund für die Zuversicht bleibt das Gewinnwachstum der US-Unternehmen, das sich weiterhin auf einem hohen Niveau befindet. An der New Yorker Börse werden weiterhin Unternehmen belohnt, die von den Aussichten der Künstlichen Intelligenz (KI) profitieren.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

An der Spitze im Handel mit Auslandsaktien steht diese Woche die Nvidia-Aktie mit 682 ausgeführten Orders. Die starken Quartalszahlen von ARM haben auch den Aktienkurs von Nvidia beschleunigt, denn der Hersteller von Grafikkarten und Halbleitern ist ein bedeutender Kunde von ARM. Der US-Halbleiterkonzern Nvidia ist das aktuelle Maß der Dinge, wenn es um Spezialchips für Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) geht. Doch China als Absatzmarkt fällt wegen der US-Sanktionen weg, was der Aktie aber bisher nicht geschadet hat. Die Nvidia-Aktie war im vergangenen Jahr bereits der beste Titel im Nasdaq und auch in diesem Jahr setzt sich der Trend fort. Der Tech-Wert hat in diesem noch jungen Jahr bereits um 40 Prozent zulegen können.

Amazon

Die zweitmeistgehandelte Auslandsaktie der Woche ist Amazon mit 388 Preisausführungen. Amazon hat sein jüngstes Quartalsergebnis deutlich steigern können. Vor allem die Cloud-Sparte brummt und steigerte den Teilumsatz um 13 Prozent. Dennoch hat Amazon einen kräftigen Jobabbau angekündigt, der nicht den klassischen Onlinehandel betrifft. Wie der US-Konzern mitteilte, werden zahlreiche Mitarbeiter aus den Bereichen Prime Video und Amazon MGM Studios entlassen. Die Aktie von Amazon konnte von den soliden Ergebnissen profitieren und legte binnen einer Woche um knapp 10 Prozent zu, 70 Prozent sind es seit einem Jahr.

