FedEx: Logistiker sollte von seiner Kostendisziplin profitieren!

Rückblick

FedEx ist einer der weltweit größten Logistiker. Das Unternehmen transportiert jeden Tag zeitgebundene Sendungen in über 220 Länder und Regionen der Erde. In der Pandemie zählte FedEx durch den Online-Boom zu den großen Gewinnern. Danach wurde diese Überbewertung abgebaut. Nach dem jüngsten Ausverkauf im Oktober, zeigt sich das Papier des Logistikers nun wieder von seiner starken Seite. In den letzten Tagen hat die Aktie eine konstruktive Base über dem EMA-50 ausgebildet.

FedEx-Aktie: Chart vom 22.11.2023, Kürzel: FDX, Kurs: 255.95 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

FedEx ist zuletzt auf die Kostenbremse gestiegen. Sobald sich die Konsumnachfrage erholt, sollte der Logistiker von seiner Kostendisziplin profitieren. Ein Blick auf die Kursentwicklung der FedEx-Aktie in den letzten 10 Jahren lege nahe, dass die Anleger günstige Kurse zum Einstieg nutzen könnten. Wenn die Bullen wieder das Zepter übernehmen, könnte man der Aktie prozyklisch folgen.

Bei weiterer Stärke ließe sich ein Long-Trade in der Aktie des Logistikkonzerns eröffnen. Die Absicherung der Position könnte man nach dem Entry unterhalb der Range der letzten Tage vornehmen.

Meine Meinung zu FedEx ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in FDX

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 22.11.2023

