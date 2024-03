FedEx: Aktie vorbörslich stark im Plus

Der US-Paketzusteller FedEx hat im dritten Quartal dank intensiver Kosteneinsparungen mehr verdient als erwartet und damit das Versprechen von vor einem halben Jahr erfüllt. Investoren danken es dem Konzern mit einem satten Kursaufschlag von nachbörslich über 12 Prozent.

Der bereinigte Gewinn im dritten Geschäftsquartal ist von 865 auf 966 Mio. US-Dollar gestiegen, bei einem Umsatz von 21,7 Mrd. US-Dollar liegt das Unternehmen jedoch hinter den Erwartungen von 22,2 Mrd. Dollar. Für das Geschäftsjahr 2024 präzisierte der Konzern seine Prognose auf einen Gewinn zwischen 17,25 und 18,25 Dollar je Aktie, nach bislang 17,00 bis 18,50 Dollar. Im laufenden Quartal plant FedEx zudem Aktien im Wert von 500 Mio. Dollar zurückzukaufen. Der Vorstand habe darüber hinaus ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von fünf Milliarden Dollar genehmigt. Den Nachfragerückgang beim größten Kunden U.S. Postal Service konnte das Unternehmen durch eine strenge Ausgabenpolitik vollständig ausgleichen.

2021‘er Hochs im Visier

Nach einer Kurshalbierung der Aktie im Zeitraum zwischen Sommer 2021 und Herbst 2022 hat das Papier in den letzten Monaten wieder sichtlich Kapitalzuflüsse erfahren und sich in eine Handelsspanne zwischen 234,45 und 285,58 US-Dollar in diesem Jahr manövriert. Diese Schiebezone wurde am Donnerstag nachbörslich pulverisiert, sodass FedEx jetzt direkt zurück an die Verlaufshochs aus 2021 bei 319,90 US-Dollar durchziehen könnte. Ganz ungefährlich bleibt eine solche Spekulation allerdings nicht, da die Volatilität kurzfristig erhöht bleiben dürfte. Auf der Unterseite müsste erst das aktuelle Jahrestief bei 234,45 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, damit die Aktie in eine längere Korrektur bis auf 210,42 US-Dollar eintritt.

FedEx Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

299,16 // 303,83 // 308,50 // 311,84 // 415,84 // 319,90 US-Dollar

Unterstützungen:

285,53 // 277,14 // 270,95 // 264,85 // 257,80 // 251,22 US-Dollar



Fazit:

Sehr wahrscheinlich wird der heutige Kurssprung in den kommenden Tagen zunächst auf der Unterseite auskonsolidiert, aus technischer Sicht würde sich ein Long-Investment auf FedEx beispielshalber über das Open End Turbo Long WKN ME2VUQ im Bereich von 271,80 US-Dollar anbieten, falls sich an dieser Stelle im Anschluss ein Boden abzeichnet. Die Renditechance vom gegenwärtigen Niveau bis zu den Verlaufshochs aus 2021 beträgt 60 Prozent. Ziel des Scheins läge in jedem Fall bei 8,09 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich dagegen erst an den noch nicht ausgebildeten Tiefstand orientieren müssen, die derzeit noch nicht feststehen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME2VUQ

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,90 - 4,95 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

232,1547 US-Dollar

Basiswert:

FedEx Corp.

KO-Schwelle:

232,1547 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

285,50 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,09 Euro

Hebel:

5,3

Kurschance:

+ 60 Prozent

Börse Frankfurt



