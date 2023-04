Faktoren, die den Goldpreis antreiben

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Zeit, um in den Goldsektor einzusteigen, könnte knapp werden. Denn höhere Preise sind quasi vorprogrammiert

Ein Grund für höhere Goldpreise, den Goldexperten anführen, ist die zunehmende Entdollarisierung. Beim Blick auf die Volkswirtschaften der G7-Staaten im Vergleich zu den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, China, Südafrika, Indien) fällt auf, dass heute die G7-Staaten (USA, Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien) zum ersten Mal weniger zum globalen BIP beitragen als die BRICS-Staaten. Manche sehen da das Ende des Petrodollars kommen und eine neue Welt entstehen mit den USA und China auf der anderen Seite. Bisher war der US-Dollar die Reservewährung der Welt und Rohöl und Rohstoffe wurden in US-Dollar gehandelt. Und die Rohstoffe werden heute zunehmend in Nicht-Dollar-Währungen gehandelt. Jüngstes Beispiel war die Vereinbarung zwischen China und Frankreich, abgewickelt wird der Erdgaskauf und -verkauf in Yuan. Russland hat sich seit seinem Einmarsch in der Ukraine als Reservewährung auf den Yuan konzentriert. Gold wäre ein Profiteur dieser Entwicklung. Schließlich hat Gold in diversen Währungen jetzt ein Allzeithoch ganz oder fast erreicht.





Ein anderer Punkt, der für Gold spricht, ist die Bankenkrise. Sollten die Banken jetzt weniger Kredite vergeben, dann bremst dies die Wirtschaft, was wohl mittelfristig wieder zu einer neuen quantitativen Lockerung (QE) führen würde. Auch die Beziehungen zwischen Russland und China und den USA und ihren Verbündeten sind so schlecht wie noch nie. Die USA stehen Russland und China wie in einem kalten Krieg gegenüber. Auch diese geopolitischen Unsicherheiten sollten Gold stärken. Neben physischem Gold ist auch ein Engagement in Goldminenaktien wie etwa in Skeena Resources oder Tudor Gold angeraten. Skeena Resources arbeitet an der Wiederbelebung der Gold-Silber Mine Eskay Creek in British Columbia, gelegen im Goldenen Dreieck. Tudor Gold besitzt das Treaty Creek Projekt in British Columbia, eine große Goldentdeckung mit einer sehr guten Mineralressourcenschätzung.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.