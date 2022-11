Fährt die Autoindustrie vor die Wand?

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler diskutierte in dieser Woche mit Antje Kapek, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Formel-1-Journalist Kai Ebel, Soziologe Andreas Knie und Ex-Daimler-Ingenieur für Verbrennermotoren Thomas Koch bei BILD TV über die Zukunft der deutschen Autoindustrie. „Hätte es die FDP nicht gegeben, dann wäre der Verbrenner-Motor ab 2035 tot in Deutschland“, stellte Schäffler in der Diskussion heraus. „Das ist tatsächlich ein Quantensprung, weil das viele tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland sichern wird“, ist der Liberale überzeugt.