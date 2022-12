FYI Resources verpflichtet sich freiwillig auf strenge UN-Nachhaltigkeitsprinzipien

FYI Resources (ASX:FYI; FRA: SDL) hat sich freiwillig zur Umsetzung der umfassenden UN-Nachhaltigkeitsprinzipien verpflichtet. Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Antrag von FYI auf Beitritt zur Global Compact Initiative der Vereinten Nationen in Australien (UNGC) angenommen worden.





Quelle: Depositphotos



FYI gehört damit zu einem Netzwerk von über 16.000 Unternehmen aus mehr als 60 Ländern unter dem Dach der Vereinten Nationen. Als Mitglied wird FYI die UN SDG-Ziele als ESG-Rahmenwerk übernehmen. FYI unterstreicht mit dem Beitritt sein ESG-Engagement für eine nachhaltige Entwicklung.



Der Managing Director von FYI Resources, Roland Hill, kommentierte: „FYI ist stolz darauf, ein Mitglied des UNGC zu sein und dessen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Unser innovatives kohlenstoffarmes HPA-Projekt weist nicht nur hervorragende Investitionskennzahlen auf, sondern bietet auch einen starken nachhaltigen ökologischen, sozialen und Governance-Vorteil gegenüber der derzeitigen HPA-Produktion, was zu einer verbesserten ESG-Zukunft führt.“



Weitere Informationen zur UNGC finden sich unter: www.unglobalcompact.org





