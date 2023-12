FTI Consulting: tolle Kursentwicklung nach den Quartalszahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Fundamentale Daten gehen stetig nach oben!

FTI Consulting (FCN) – ISIN – US5949181045

Jetzt bei FTI Consulting reingehen?Rückblick

Die Aktie von FTI Consulting zeigt nach den Quartalszahlen vom 26. Oktober einen deutlichen Kurssprung und konnte in den Folgewochen einen weitere Anstieg vollziehen. Der Rücksetzer der letzten Tage mit der kleinen Seitwärtsbewegung zum Schluss könnte das Sprungbrett für einen Swingtrade sein. Im Halbjahresvergleich sehen wir ein Plus von über 14 Prozent.

FTI Consulting-Aktie-Aktie: Chart vom 13.12.2023, Kürzel: FCN; Kurs: 221.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

FTI Consulting mit Sitz in Washington D. C. ist eine breit aufgestellte Unternehmensberatung. Die fundamentalen Kennnzahlen der letzten Jahren gehen stabil nach oben. Auch bei den Zahlen zum dritten Quartal sorgte es für eine Überraschung, so dass im Chart ein markantes Gap Up zu verzeichnen war. Der Gewinnn lag bei 2.34 USD je Aktie, die Analysten hatten mit 1.84 USD gerechnet. Gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres liegt der Gewinn bei einem Zuwachs von 8.8 Prozent, während der Umsatz um 15.1 Prozent zulegte.

Wir orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der Seitwärtsrange der letzten Tage und ermitteln das Kursziel per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 25. Januar, so dass ein Swingtrade bis weit über den Jahreswechsel hinaus ohne Weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu FTI Consulting ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in FCN.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 14.12.2023

