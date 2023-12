FREYR Battery: Das übersehen fast alle

Die Aktie von FREYR Battery ist am Mittwoch erneut geklettert – aber „nur“ an der Börse in München. Um 1,67 % ging es aufwärts, während der Titel bei deutlich geringeren Volumina an der Deutschen Börse sogar um 2,9 % fiel. In New York hingegen ging es um 4,85 % abwärts – und das bei einem um den Faktor 10 und mehr höheren Volumen. Die großen Märkte signalisieren also klar fallende Kurse.

Analysten bleiben natürlich positiv

Da es keine Nachrichten dazu gab, wird noch spekuliert werden dürfen. Wer hat Recht? Die Analysten gehen von einem Anstieg um 200 % aus, so die Daten von Marketscreener. Die Marktteilnehmer in New York senken den Daumen – und das sehr klar. Folgt morgen dann auch die Deutsche Börse den US-Vorgaben? Dann müsste die Aktie am Donnerstag theoretisch mächtig abstürzen!

