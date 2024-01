FINANZEN: Schäffler kritisiert Bargeldobergrenze

In der EU sollen im Rahmen eines Anti-Geldwäsche-Pakets Barzahlungen auf 10.000 Euro beschränkt werden. Die Reform soll zur europaweiten Harmonisierung der Geldwäscheregeln beitragen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler sprach sich deutlich dagegen aus. “Eine Bargeldobergrenze lehnen wir als FDP weiterhin ab”, so Schäffler. Das Einschränken von Bargeld sei fatal und ein Schlag ins Gesicht der Bürger. Der Liberale forderte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, jetzt ihren Einfluss zu nutzen, „damit das Projekt gestoppt wird“, so Schäffler gegenüber dem Handelsblatt.