FINANZEN: SEC genehmigt Bitcoin-ETFs

Die amerikanische Börsenaufsicht SEC gab am Mittwoch grünes Licht für Bitcoin-ETFs. Damit können Bitcoins nun in den USA gehandelt werden wie normale Wertpapiere, was das Kryptoasset insbesondere für institutionelle Anleger attraktiver macht. Ohne ein Wallet zu benötigen, kann man mit einem Bitcoin Spot-ETF zum jeweils aktuellen Preis in Bitcoin investieren. Es werden also die Türen zu einem neuen Markt geöffnet und das älteste Kryptoasset kommt mehr im Mainstream an.

Diese Entscheidung gilt allerdings nur in den USA. „Wir sollten in Deutschland darauf drängen, dass dies nun bald auch in der EU möglich wird,“ sagte der Sprecher für Blockchain- und FinTech-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, Frank Schäffler. Europa dürfe seinen Vorsprung, den es durch die neue MiCA-Regulierung erzielt habe, nicht verspielen, so der Abgeordnete.