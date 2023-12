FED erwartet Zinssenkungen

Bisher konnten die US-Indizes mit dem Tempo des DAX nicht ganz mithalten. Das ändert sich diese Woche nach der am Mittwoch abgehaltenen Fed-Sitzung. Die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell beließen ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert. Allerdings gehen sie nun von deutlicheren Zinssenkungen als bisher angenommen aus. Sie erwarten für 2024 einen mittleren Leitzins von 4,6 %, im September prognostizierten sie noch 5,1 %. Sollten die Erwartungen eintreten, entspräche dies einer Absenkung von 0,75 %. Damit zündet die Fed beim Dow Jones den Turbo, es geht erstmals über 37.000 Punkte, zu Handelsbeginn am Donnerstag stehen sogar 37.200 Punkte auf der Kurstafel. Damit geht es für den Dow Jones diese Woche um rund 3 % nach oben. Die zinssensibleren Tech-Werte reagieren ebenfalls positiv auf die Fed. Der US-Tech 100 springt sogar um 3,6 % auf 16.615 Punkte. Bevor es in die Weihnachtsfeiertage geht, stehen nächste Woche nochmals frische Konjunkturdaten auf der Agenda.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

LVMH

Mit 214 Preisausführungen ist LVMH der meistgehandelte Auslandswert in Stuttgart. Der Luxusgüter-Hersteller war im Frühjahr kurzzeitig das wertvollste europäische Unternehmen und erreichte mit 904,90 Euro ein neues Allzeithoch. Seither befindet sich der Aktienkurs allerdings im Rückwärtsgang und stand Ende Oktober bei 655 Euro auf seinem Jahrestief. Analysten von JPMorgan sehen derzeit wenig Wachstumstreiber in der Luxusgüter-Branche. Sie gehen davon aus, dass nach den starken Vorjahren, die in 2023 begonnene Normalisierung auch in 2024 weitergehen wird. Die Experten senken ihr Kursziel für LVMH von 835 Euro auf 790 Euro ab und stufen den französischen Konzern von overweight auf neutral ab. Die Anleger lassen sich davon nicht abschrecken und verschaffen der LVMH-Aktie ein Wochenplus von 5 %, aktuell kostet ein Anteilsschein 750 Euro.

Neotech Metals

Auf dem zweiten Platz im Handel mit Auslandsaktien steht diese Woche Neotech Metals mit 207 festgestellten Preisen. Das kanadische Mineralexplorationsunternehmen profitiert von der weiterhin hohen Nachfrage nach Seltenen Erden. Diese werden vor allem in der Smartphone- und Halbleiter-Produktion benötigt. Das Unternehmen konnte in letzter Zeit seine Abbaugebiete erweitern, unter anderem im TREO-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia. Vor der morgen anberaumten Jahreshauptversammlung zeigt sich die Neotech Metals-Aktie zunehmend volatil. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg von 50 % innerhalb einer Woche, geht es am Donnerstag wieder um 10 % nach unten. Aktuell steht der Aktienkurs bei 1,24 US-Dollar und somit 90 % höher als vor vier Wochen.

