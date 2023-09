FED dämpft Zinssenkungshoffnungen

Zwischen der EZB-Sitzung am vergangenen Donnerstag und der Fed-Entscheidung am Mittwoch spielten die veröffentlichten Konjunkturdaten nur eine untergeordnete Rolle. Wie erwartet bleibt der Leitzins in den USA in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 %. Allerdings signalisierten die Währungshüter, dass eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr möglich sei. Gleichzeitig betonten sie, dass die Zinsen noch länger auf hohem Niveau bleiben dürften, indem sie ihre Prognose für Zinssenkungen bis 2024 von vier auf zwei reduzierten. Außerdem wurden die Wachstumsprognosen für dieses und nächstes Jahr angehoben. Die restriktiven Töne belasteten am Mittwoch die US-Börsen. Der Dow Jones verlor seit Wochenbeginn ein halbes Prozent auf 34.440 Punkte, der zinssensitivere US-Tech 100 gab um 1,5 % auf 14.969 Punkte nach. In der kommenden Woche rücken auf der Konjunkturseite die endgültigen BIP-Daten für die USA stärker in den Fokus.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

ARM

Spitzenreiter im Handel mit ausländischen Aktien ist in dieser Woche die Aktie von ARM mit 554 ausgeführten Orders. Das IPO des Chipdesigners ist mit einem auf den Platzierungspreis bezogenen Börsenwert von 54,5 Mrd. Dollar das bislang größte in diesem Jahr. Seit dem Börsengang am vergangenen Donnerstag werden Anleger allerdings vorsichtiger und steigen aus, der Kurs steht unter Druck. Einige Analysten äußerten sich zuletzt überwiegend skeptisch und verwiesen auf die vergleichsweise hohe Bewertung. So könnten nach Meinung von Bernstein die Wachstumsprognose von elf Prozent für das Geschäftsjahr 2024 angesichts der schwächelnden Konjunktur und eines fortgeschrittenen Smartphone-Marktes zu optimistisch sein.

Zur ARM-Aktie | Handeln

LVMH

Nach Arm war LVMH mit 257 Preisausführungen die zweitmeistgehandelte ausländische Aktie der Woche. Trotz zahlreicher Krisen und Konjunktursorgen liefen die Geschäfte in der Luxusbranche in den ersten Monaten des laufenden Jahres noch gut. Vor allem die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China sorgten für eine hohe Nachfrage nach Luxusgütern. Inzwischen wirken sich jedoch die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die Probleme am Immobilienmarkt zunehmend negativ aus. Seit dem Hoch im April hat die Aktie 19 % an Wert verloren und notiert aktuell mit einem Abschlag von zehn Prozent zum Durchschnittskurs der vergangenen 200 Handelstage. Aktuell kostet ein Anteilsschein des Marktführers im Luxussegment 735 Euro.

Zur LVMH-Aktie | Handeln

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.