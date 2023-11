FED-Protokoll dämpft Zinshoffnungen

In den USA gibt der nachlassende Zinsdruck den Aktienmärkten weiter Auftrieb. Allerdings bremste das am Dienstagabend veröffentlichte Fed-Protokoll die Kauflaune zunächst ein. Die US-Notenbanker ziehen weiterhin eine starke US-Wirtschaft in Betracht. Das wiederum könnte die Inflation in den USA anheizen und weiter auf einem hohen Niveau belassen. Dementsprechend erhielten die Hoffnungen der Anleger auf eine Zinssenkung im ersten Halbjahr 2024 einen Dämpfer. In der durch Thanksgiving verkürzten Handelswoche geht es für den Dow Jones um 1 % auf 35.273 Punkte nach oben. Der US Tech 100 kann mit einem Plus von 0,8 % nicht ganz mithalten. Aktuell stehen 16.001 Punkte auf der Kurstafel. Kommende Woche werden lediglich einige wenige Konjunkturdaten für die USA erwartet.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Microsoft

Die meistgehandelte Auslandsaktie an der Euwax ist diese Woche die Microsoft Aktie mit 344 festgestellten Preisen. Ein Paukenschlag wurde am Freitag nach Handelsende in den USA verkündet: ChatGPT-Entwickler OpenAI, an dem Microsoft beteiligt ist, hat Sam Altman vom Posten des CEOs entbunden. Dieser wurde als Mastermind rund um die AI-Software gesehen. Nachdem innerhalb der Belegschaft von OpenAI große Unruhe und Unverständnis über den Rauswurf herrschten, wurde Sam Altman wieder als CEO installiert. Der für die kurzzeitige Trennung verantwortliche OpenAI-Verwaltungsrat soll zudem neu besetzt werden. Microsoft-CEO Satya Nadella zeigte sich zufrieden über die Wiedereinstellung Altmans und sagte „Wir glauben, dass dies ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer stabileren, gut informierten und effektiven Governance ist." Die Microsoft-Aktie kann nach den Turbulenzen der letzten Tage um 1,8 % auf 377,85 US-Dollar steigen.

Nvidia

Mit Nvidia steht ein weiterer Technologiewert auf Platz 2 im Auslandshandel. Insgesamt 301 Orders wurden ausgeführt. Der Chip-Produzent setzt seinen Rekordlauf auch im abgelaufenen Quartal fort. In diesem wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von 205 % auf 18,12 Milliarden US-Dollar erzielt. Ebenfalls rekordverdächtig gestiegen ist mit 4,02 US-Dollar der Gewinn je Aktie, nachdem es im Vorjahr noch 0,58 US-Dollar waren. Bereits im Vorfeld waren die Erwartungen groß, so dass die Nvidia Aktie bereits am Dienstag ein neues Rekordhoch von 505,47 US-Dollar erreichte. Da der Halbleiter-Hersteller vor einem Umsatzrückgang aufgrund der Lieferbeschränkungen nach China warnte, konnte der Aktienkurs sein Rekordniveau nicht halten. Aktuell notieren die Nvidia Wertpapiere bei 485,21 US-Dollar.

