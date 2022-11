FED – Hopp oder top, alles oder nichts?

Den Deutschen Aktienindex kann in diesen Tagen scheinbar nichts aufhalten. Selbst Minuszeichen an der Wall Street steckt der Markt weg und hält das entscheidende Niveau, das es zu knacken gilt, um den Abwärtstrend seit Jahresbeginn zu verlassen. Während die Investoren in Übersee Respekt vor der heute anstehenden Entscheidung der US-Notenbank haben und sich in Zurückhaltung üben, stützt in Frankfurt die Hoffnung, dass mit der Entspannung am Energiemarkt das Schlimmste in Sachen Rezession und Inflation über den Winter noch verhindert werden kann, die Kurse. Springt der DAX jetzt nachhaltig über die Marke von 13.350 Punkten, dürfte die Reise geradewegs auf die 14.000 Punkte gehen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Dass die Fed heute Abend die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte erhöht, steht so gut wie fest und man möge sich nicht vorstellen, welches Kursfeuerwerk am Aktienmarkt abgebrannt würde, nähme die Fed heute schon das Tempo raus. Statt diesem Wunschdenken geben die Anleger lieber dem Szenario eine reelle Chance, dass Notenbankchef Powell die Märkte auf eine langsamere Gangart ab Dezember vorbereiten könnte. Sollte allerdings auch diese Hoffnung enttäuscht werden, dürfte es an der Börse in die andere Richtung gehen und der DAX müsste erst einmal wieder genug Kraft für einen nächsten Anlauf raus aus der Bärenmarktrally sammeln.

Die Zurückhaltung der Verbraucher in Zeiten hoher Inflation und drohender Rezession spürt der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 deutlich. Das Unternehmen muss seine Absatzprognose für das Gesamtjahr erneut senken. Die Aktie kennt seit dem Börsengang Anfang 2021 nur eine Richtung, die Kapitalvernichtungsrate liegt bei 85 Prozent. Aber auch die Verkäufer von Neuwagen müssen die Kunden wieder vermehrt mit Rabatten in die Autohäuser locken. Hier wird das ganze Ausmaß der Krise bzw. ihre Verlängerung deutlich. Denn längst sind nicht mehr die Lieferkettenprobleme für den Absatzstau verantwortlich, vielmehr sorgen neben Inflationsängsten auch die schlechteren Finanzierungsbedingungen aufgrund steigender Zinsen für eine Zurückhaltung potenzieller Käufer. Die Branche zeigt damit, dass es wohl noch eine ganze Weile dauern wird, bis viele Unternehmen wieder mit steigenden Umsätzen und höheren Margen und damit auch attraktiven Bewertungen an der Börse aufwarten können.