Vor der FED Entscheidung: Technische Level für S&P 500, Gold und den VIX

Die Finanzwelt ist gespannt auf die Entscheidung der Federal Reserve heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit - ein Schlüsselmoment, der die Richtung der Finanzmärkte beeinflussen kann.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die technischen Niveaus für den S&P 500, Gold und den VIX (Volatilitäsindex). Wir möchten Ihnen einen Wegweiser bereitstellen das Ihnen helfen kann, die Unsicherheiten und Volatilität die eine Zinsentscheidung der FED mit sich bringen kann, zu bewältigen.

Seit dem letzten Treffen der Federal Reserve am 20. September hat der S&P 500 fast 8% von seinen Höchstständen verloren und beendete die vergangene Woche auf dem tiefsten Stand der letzten fünf Monate. Dies geschah in einer äußerst wichtigen mittelfristigen Unterstützungszone, die sich von 4.050 bis 4.170 erstreckt. In dieser Zone verbrachte der Index die meiste Zeit im April und Mai. Dieser Bereich, organge markiert, kann von großer Bedeutung sein. Ein Durchbruch und eine Bestätigung unter diesem Niveau nach einer hawkischen Entscheidung bei der Fed könnten die Gewinne für das Jahr 2023 gefährden.

Im Falle einer dovishen Entscheidung, die signalisiert, dass der Zinserhöhungszyklus "beendet" ist, liegt die erste wichtige Hürde bei etwa 4.225. Bei einem Anstieg über 4.370 würden die Bullen die Kontrolle übernehmen, und die Rallye könnte bis zur dritten Woche im Dezember fortgesetzt werden.

Ein wichtiger Widerstand liegt knapp über den jüngsten Intraday-Hochs von Ende Juli bei 2.022 USD pro Unze. Ein weiterer Schlüsselwiderstand befindet sich beim Schlusskurs-Hoch im Mai von 2.059 USD pro Unze. Auf der Unterseite bietet anfängliche Unterstützung die Marke von 1.970 USD pro Unze, während das Tief in Oktober 1.834 USD als entscheidende Unterstützung dient. Ein Unterschreiten dieses Niveaus könnte auf eine mögliche Abwärtsbewegung hinweisen.

Der VIX ist seit dem Fed-Treffen im September stetig angestiegen, aber es gibt Anzeichen, dass kurzfristig das Hoch erreicht wurde. Obwohl der S&P 500 letzte Woche auf neue mehrmonatige Tiefststände gefallen ist, hat der VIX nicht auf neue Höchststände im Oktober geschlossen. Diese Abweichung weist auf kurzfristig bullische Signale hin, möglicherweise für Tage oder Wochen, nicht für Monate. Gestern schloss der VIX auf einer wichtigen Aufwärtstrendlinie vom Mitte September bei 18,14. Ein negativer Schlusskurs jeglicher Größenordnung im VIX heute wird kurzfristig als positiv für Aktien betrachtet. Sollte die Volatilität heute steigen, sind 21,27 und 21,71 die nächsten wichtigen Widerstandsniveaus, gefolgt von 23,08 als entscheidender Punkt für mögliche weitere Volatilität.

Quelle: xStation5 von XTB

