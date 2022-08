FDP-Finanzexperte gegen Deckelung des Dispo-Kredits

„Es wäre falsch, wenn der Staat hier in den Markt eingreift.“





60 Prozent der Haushalte könnten nach Angaben des Sparkassenverbandes künftig kein Geld mehr zum Sparen haben, sondern müssten alles für den Lebensunterhalt ausgeben. Viele müssten sogar den Dispo-Kredit in Anspruch nehmen, um zu überleben. Von den Grünen wurde deshalb die Forderung erhoben, den Dispo-Zinssatz zu deckeln. Für den FDP-Finanzexperten Frank Schäffler ist der Vorschlag der Grünen keine gute Idee: "Ich glaube, es wäre falsch, wenn der Staat hier in den Markt eingreift", sagte er in SWR Aktuell. Eine Deckelung der Dispo-Zinsen löse nicht das Problem. Auch die Inflation lasse sich damit nicht bekämpfen, so Schäffler, der Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags ist, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.



Das Interview zum Nachhören finden Sie hier.