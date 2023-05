FDP-Abgeordnete fordern Gründlichkeit vor Schnelligkeit beim GEG

Die FDP-Bundestagsabgeordneten aus Ostwestfalen-Lippe unterstützen den Kurs ihrer Partei im andauernden Streit um das Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck mit Nachdruck. Die Freien Demokraten wollen in einem Fragenkatalog von insgesamt 113 Fragen an den Bundeswirtschaftsminister Antworten auf ungeklärte Fragen, bevor die Beratungen im Bundestag beginnen. „Für Liberale ist das Gesetz in dieser Form nicht zustimmungsfähig. Ob Stadtwerke, Handwerker, Hauseigentümer oder Bürger - die allermeisten sind nicht überzeugt, sondern berechtigterweise verunsichert und haben viele Fragen. Wichtiger als ein schnelles Gesetz ist ein unideologisches Gesetz, das ökonomisch und physikalisch praxistauglich und vernünftig ist. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg", so Jens Teutrine. Frank Schäffler will unter anderem, dass Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel die Länderöffnungsklausel, aus dem Gesetz gestrichen werden. Zudem fordert er eine kommunale Energieplanung. „Und zwar, bevor wir das Gesetz in Kraft setzen. Sonst plant die Kommune ein Energie- oder Fernwärmenetz am Bedarf der Hauseigentümer vorbei. So wären Fehlinvestitionen vorprogrammiert“, so Schäffler. „Der Gesetzentwurf ist so nicht tragbar. Grundsätzliche Fragen und Details bleiben bislang ungeklärt und verursachen Verunsicherung und Ängste bei Hauseigentümern und Mietern. Aus Erfahrung als aktiver Kommunalpolitiker kann ich ebenso berichten, dass auch die Kommunen verunsichert sind: Teilweise steht man dort noch vor Beginn der Planungen von Wärme- und Stromnetzen. Zudem steht ein Förderrahmen noch nicht fest“, macht Christian Sauter deutlich.