In der Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) konnten sich die Koalitionsfraktionen auf Leitplanken für die anstehenden Beratungen im Bundestag einigen. Die FDP-Bundestagsabgeordneten aus Ostwestfalen-Lippe begrüßen die Einigung als “neue Beratungsgrundlage”.

Jens Teutrine sieht auch einen Erfolg der FDP Ostwestfalen-Lippe: „Viele hatten die Sorge, dass aus dem Traum vom Eigenheim ein Albtraum wird. Klimaschutz funktioniert aber nicht gegen die Menschen. Deswegen ist eine Generalüberholung des Heizungsgesetzes notwendig: Erst die kommunale Wärmeplanung und mehr Technologieoffenheit für Pellet- und Holzheizungen sowie die Option von Wasserstoff.“

Auch Frank Schäffler zeigt sich fürs Erste mit der aktuellen Entwicklung zufrieden. „Wir haben wesentlichen Veränderungen erreicht. Erst wenn die kommunale Wärmeplanung umgesetzt ist, greift das GEG. Es gibt keine Ausnahmen für den Staat. Technische Diskriminierungen werden gestrichen. Es wird ein neues Gesetz“, so Schäffler.

„Ein erster Schritt ist gemacht, es wird für das Parlament allerdings noch viel Arbeit bedeuten, um den zunächst vorgelegten, deutlich unzureichenden Entwurf zu überarbeiten. Das Ergebnis der parlamentarischen Beratung muss abgewartet werden. Hauseigentümer, aber auch die Kommunen dürfen am Ende nicht die Leidtragenden sein“, sagte Christian Sauter.