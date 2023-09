Exxon Mobil: Was für eine starke Woche - und was jetzt noch in den Kursen steckt

Montag, 4. September 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Im Fokus der Investoren steht zu Wochenbeginn weiterhin Rohöl! Heute geht es um den US-amerikanischen Basiswert Exxon Mobil Corp. Der Preis von Exxon Mobil am Freitag, 1. September 2023 zum Handelsschluss an der New York Stock Exchange (NYSE): 113,52 USD (+2,1%). Am Montag, 4. September, bleibt die Börse in New York wegen eines Feiertags (Labor Day) geschlossen.

Die Öl-Preise präsentierte sich in der Vorwoche mit einem Plus von 5,4 Prozent sehr stark – und auf dem Weg Richtung 90 USD. Ein Barrel der Rohölsorte Brent Crude kostet am Montagnachmittag rund 88,77 USD (-0,1%).

Oben abgebildet: der Exxon-Mobil-Kursverlauf auf Wochenbasis. Mit einem Vorwochen-Höchstpreis von 113,82 USD halten sich die Notierungen des US-amerikanischen Ölkonzerns oberhalb ihrer 200-Tagelinie, die wir zunehmend als Unterstützung definieren. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei aktuell rund 109 USD und verstärkt damit die horizontale Preislinie bei 108,42 USD in ihrer Eigenschaft als Unterstützung. Insbesondere der starke Freitagshandel (+2,1%) stimmt positiv mit Blick auf die aktuell laufende Handelswoche.

Die Ausgangslage bei Exxon Mobil ist als »zunehmend positiv« einzustufen. Der MACD-Trendfolgeindikator hat auf Wochenbasis bereits ein Kaufsignal generieren können. Damit darf die 100-USD-Marke als tagfähiger Support bezeichnet werden. Sollten sich die Kurse von Exxon Mobil in dieser Woche oberhalb von 110 USD behaupten, so sähen wir das nachfolgende Kursziel im Bereich um 120 USD.

Auf die positive Ausgangslage bei Exxon Mobil bin ich bereits Anfang August an dieser Stelle eingegangen. Seither hat sich die Aktie um mehr als sieben Prozent verteuert. Den Basiswert verfolge ich im Rahmen meines wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© als Depot-Position (gehebelt als Call-Optionsschein).

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader