Exxon Mobil: Der MA(200) muss halten

…...Rohstoffe! Heute geht es um den US-Basiswert Exxon Mobil Corp. (WKN: 852549). Die Aktien von Exxon Mobil Corp. versuchen sich oberhalb ihrer 200-Tagelinie zu etablieren. Die Exxon-Aktie am Freitag, 30. September 2022 (21:00 Uhr) an der Heimatbörse in New York: 87,31 USD (-1,5%).

Die Ausgangslage. Das volatile Verhalten des Ölpreises wirkt sich auf das Kursgebare der Exxon-Mobil-Aktie aus. Gleichwohl ist bei der Exxon-Aktie der langfristige Aufwärtstrend intakt. Dies wird nicht zuletzt auch durch den nach oben strebenden Verlauf der 200-Tagelinie visualisiert. Im Wochenverlauf testeten die Notierungen diesen gleitenden Durchschnitt nach unten – hier jedoch langten Schnäppchenjäger zu. Die Kurse festigten sich bis Wochenschluss oberhalb ihres MA(200) und beenden die Handelswoche mit einem Plus.

Der Ausblick. Der Exxon-Kurs bleibt auch weiterhin von der Ölpreisentwicklung beeinflusst. Nach einer Stabilisierung zur Wochenmitte hin fällt Brent Crude am Freitag um mehr als 2,4 Prozent auf ~86 USD. Im Vergleich dazu halten sich die Exxon-Kurse zum Wochenschluss hin gut. Wie erwähnt: Der langfristige Trend zeigt aufwärts und die jüngste Konsolidierung sorgte dafür, dass sich die zuvor gesehene, leicht überkaufte Marktsituation auf ein wieder gesundes Maß reduzieren konnte. Anleger haben die aktuell gültigen mittelfristigen Schlüsselmarken im Visier: 93,88 USD (Widerstand) und 81,60 USD (Unterstützung).

