Exxon Mobil: Die Charttechnik spitzt sich zu

Montag, 20. März 2023



was gibt's Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell erneut im Fokus der Investoren: die Rohstoffe!

…Rohstoffe! Heute soll es um Rohöl gehen und dort um den Basiswert Exxon Mobil Corp. (WKN: 852549). Die Aktien von Exxon Mobil Corp. standen in der Vorwoche unter starkem Abgabedruck. In Die neue Woche startete zuversichtlich. Die Exxon-Mobile-Aktie am Montag, 20. März 2023 (16:30 Uhr MEZ) an der Heimatbörse in New York: 101,35 USD (+1,5%).

Zum Hintergrund

Die Energieträger zeigen sich zu Wochenbeginn weiter schwach! So verliert der Rohöl-Preis der Sorte Brent Crude am Montag zeitweilig mehr als ein Prozent und lag im bisherigen Tagestief bei knapp 70 USD. Damit kostete ein Barrel Rohöl wieder so viel, wie letztmalig im Dezember 2021. Dieser Rückgang belastet auch die Erdöl-Gesellschaften.

Die Company

Die Exxon Mobil Corp. ist eines der führendsten und größten Mineralöl-Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~406 Mrd. USD. Das KGV(2023e) beträgt rd. 10,0; die Dividendenrendite fällt mit 3,8 Prozent – vor Steuern – attraktiv aus.

Die Ausgangslage

Die Aktien von Exxon Mobil werden von Anlegern seit Wochen bereits abgestoßen. Ausgehend vom bisherigen Jahreshoch bei 119,63 USD fielen die Papiere in der Vorwoche bis auf 98,20 USD zurück – ein Minus von 18 Prozent innerhalb von knapp sechs Wochen. Dabei wurde in der Vorwoche sowohl die 200-Tagelinie (~101,82 USD), als auch die psychologisch bedeutsame Kursmarke von 100 USD nach unten durchbrochen – charttechnisch kommt dies einem Verkaufssignal gleich. Die entscheidenden Schlüsselmarken legen wir auf 96,75 USD (Support) und 101,82 USD (Widerstand).

Die Prognose

Das Chartbild von Exxon Mobil muss als kritisch bezeichnet werden. Entscheidend wäre nun, dass die 100-USD-Preislinie signifikant zurückerobert wird – im Idealfall auch die 200-Tagelinie, aktuell knapp unterhalb von 102 USD verlaufend. Dass sich die Notierungen in der Vorwoche ~98 USD – bei einem schwachen Öl-Preis – stabilisieren konnten, ist grundsätzlich positiv zu beurteilen. Auch liegen die Kurse am Montagnachmittag wieder oberhalb von 100 USD. Andererseits aber ist in der wöchentlichen Chartbetrachtung noch keine überverkaufte Marktsituation erkennbar. Die Exxon-Mobil-Aktie bleibt damit auch weiterhin ein Spielball des Öl-Preises. Ein Durchbruch unter 96,75 USD würde weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Die Strategie

Der Optionsscheine Expert Trader© hatte Exxon Mobil im Musterdepot und Bestände sukzessive abgebaut. Bis zu 68 Prozent Gewinn konnten damit generiert werden. Die Restposition wurde am 1. März mit +19 Prozent Gewinn veräußert.

Die Redaktion verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

