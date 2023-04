Exxon Mobil: Auf diese Kursmarken kommt es jetzt an

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

von Manfred Ries



Montag, 3. April 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Die Rohstoffe.

Heute soll es um Rohöl gehen und dort um den Basiswert Exxon Mobil Corp. (WKN: 852549). Die Öl-Companies gehören zu Wochenbeginn ganz klar zu den Gewinnern auf dem Parkett. Die Exxon-Mobile-Aktie am Montag, 3. April 2023 (18 Uhr MESZ) an der Heimatbörse in New York: 16,11 USD (+5,9%).

Zum Hintergrund

Der Rohöl-Preis ist am Montag kräftig gestiegen! Bei der Sorte Brent Crude liegt das Plus bei 6,2 Prozent. Die OPEC+ kürzte am Sonntag überraschend die tägliche Fördermenge um 1,15 Mio. Barrel.

Die Ausgangslage

Mit dem kräftigen Kurssprung der Exxon-Mobil-Aktie am Montag gelang der Break out über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie (A). Das ist charttechnisch positiv zu bewerten. Dabei können die Titel auf eine relativ solide Unterstützung blicken, die wir aktuell auf 100/104 USD definieren. Trotz Kurssprung kann von einer überkauften Marktsituation noch keine Rede sein.

Der übergeordnete Aufwärtstrend bei Exxon Mobil ist intakt; davon zeugt die ansteigende 200-Tagelinie. Der Weg in Richtung bisheriges Allzeithoch bei 119,63 USD scheint frei. Aufgrund der jüngsten Kurssteigerungen sollte jedoch auch die Gefahr von Gewinnmitnahmen nicht außer Acht gelassen werden! Die für Anleger und Trader aktuell gültigen Schlüsselmarken definieren wir auf 103,91 USD (Unterstützung) und 119,63 USD (Widerstand).

Der Optionsscheine Expert Trader© hatte Exxon Mobil im Musterdepot und Bestände sukzessive abgebaut. Bis zu 68 Prozent Gewinn konnten damit generiert werden. Die Restposition wurde am 1. März 2023 mit +19 Prozent Gewinn veräußert. Exxon Mobil kommt wieder auf unsere Watch List!

Soweit für heute – ich wünsche Ihnen eine schöne, zweite Wochenhälfte: alles Gute!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

