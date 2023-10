Exxon-Mobil-Aktie in Erholung: Warum die Gefahr noch nicht gebannt ist

Montag, 16. Oktober 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Erneut im Blickfeld der Investoren: Rohöl! Heute soll es um den Ölkonzern Exxon Mobil gehen. Dieser zeigte sich in der Vorwoche mit einer extrem hohen Volatilität. Der Kurs der Exxon-Mobil-Aktie am Montag, 16. Oktober 2023 zum Börsenschluss am Handelsplatz New York: 109,95 USD (+0,1%).

Zum Hintergrund Die Öl-Preise präsentieren sich nach den Spannungen im Nahen Osten sehr fest. Dabei kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent Crude in der Vorwoche am Hoch 90,10 USD. Das trieb zuletzt auch die Öl-Companies mit nach oben. Ein Barrel Brent Crude kostet am Montagabend 88,82 USD (-0,3%).

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf von Exxon Mobil auf Wochenbasis. Das letzte Candle im Chartbild symbolisiert damit die Preisentwicklung zu Wochenbeginn. Vor drei Wochen noch lagen die Höchstkurse im Bereich um 120 USD. Konjunkturängste brachten die Notierungen von Exxon Mobil jedoch wieder auf knapp 105 USD zurück – ein Minus von zwölf Prozent. Nach Tagen hoher Volatilität pendeln sich die Notierungen zu Beginn der neuen Handelswoche bei rund 110 USD ein und liegen damit im Bereich ihrer 200-Tagelinie. Diese verläuft nahezu waagrecht und zeugt damit von einer Seitwärtsbewegung im mittelfristigen Zeithorizont.

Die Prognose Nach den Kursrückschlägen der vergangenen drei Wochen hat sich das Chartbild der Exxon-Mobil-Aktie leicht eingetrübt. Im obigen Wochenchart nicht ersichtlich: die 21-Tagelinie. Diese fällt und spricht damit von einem kurzzeitigen Abwärtstrend mit einem Widerstand um 113/114 USD. Damit erscheint bei den Exxon-Mobil-Aktie die Luft nach oben erst einmal raus. Als engmaschigen Support definieren Chartisten den Preisbereich um 104/105 USD. Weitaus kräftiger jedoch: die Preislinie um 100 USD. Spätestens dann jedoch sollte eine etwaige Korrektur um Stoppen kommen.

Die Strategie Die Aktien von Exxon Mobil befinden sich aktuell – gehebelt(!) – in meinem Musterdepot des Optionsscheine Expert Trader©. Dort verfolge ich die Papiere im Rahmen meiner wöchentlichen Ausgabe weiter. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell



Soweit für heute aus der spannenden Welt der Commodities. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche (Trading)Zeit! Ihr Manfred Ries