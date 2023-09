Exxon-Mobil-Aktie: Auf was Anleger jetzt achten müssen

Mittwoch, 20. September 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Rohstoffe! Heute geht es um den US-amerikanischen Basiswert Exxon Mobil Corp. Der Preis von Exxon Mobil am Dienstag, 20. September 2023 (20:00 Uhr MESZ) an der NYSE: 117,20 USD (-0,1%).

Zum Hintergrund

Die Öl-Preise präsentieren sich weiterhin sehr stark: Brent Crude kostete in der Vorwoche am Hoch 94,80 USD je Barrel und damit so viel, wie letztmalig im November 2022. Das treibt natürlich auch die Öl-Companies mit nach oben. Ein Barrel der Rohölsorte Brent Crude kostet am Dienstagabend 92,73 USD (-0,9%).

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Exxon-Mobil-Kursverlauf auf Wochenbasis. Bereits vor drei Wochen gelang den Notierungen des Öl-Konzerns der entscheidende – und erwartete – Sprung über die 200-Tagelinie (Ich berichtete im vergangenen August über die positive Ausgangslage und habe Exxon Mobil selbst in meinem Musterdepot). Der MACD-Trendfolgeindikator hat zwischenzeitlich in den Bullenmodus gewechselt. Die Titel weisen zudem relativ engmaschige Unterstützungslinien auf.

Die Prognose

Die Ausgangslage bei Exxon Mobil ist aktuell als positiv einzustufen. Die Titel befinden sich aber in einer überkauften Marktsituation; davon zeugt der rot schraffierte Bereich im Slow-Stochastik-Indikator. Den nächsten Widerstandsbereich sehen wir bei aktuell 119/120 USD. Zusammengenommen könnten hieraus Gewinnmitnahmen entstehen. Ein Break out über 120 USD wäre zweifelsohne als sehr positiv zu bewerten. Auf der Unterseite hält im Idealfall der Support bei 113,12 USD – ansonsten müsste ein Rückschlag bis an die 200-Tagelinie (109,20 USD) heran einkalkuliert werden.

Die Strategie

Die Aktien von Exxon Mobil befinden sich aktuell – gehebelt(!) – in meinem Musterdepot des Optionsscheine Expert Trader©. Dort verfolge ich die Papiere im Rahmen meiner wöchentlichen Ausgabe weiter.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

