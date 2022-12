ExxonMobil: weiteres Wachstum mit Mega-Investitionen!

Kapazitäten bei Polypropylen und Wasserstoff sollen ausgeweitet werden. ExxonMobil (XOM) bleibt im Aufwärtrend. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: XOM ISIN: US30231G1022

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Öl- und Gasmulitis aus dem texanischen Iriving bleibt mit einer Folge höherer Tiefs und Hochs im Aufwärtstrend. Der Kurszuwachs des vergangenen Halbjahrs betrug rund 21 Prozent. Im Bereich der gleitenden Durchschnitte formiert sich eine Seitwärtsrange, die wir für Long Trades im Auge behalten wollen.

Chart vom 22.12.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 105.88 USD

Meine Expertenmeinung zu XOM

Meinung: Das Unternehmen profitierte von den gestiegenen Notierungen an den Energiemärkten, so dass für 2021 ein Umsatzplus von 57 und eine Gewinnsteigerung von 152 Prozent gemeldet wurden. Die Dividendenrendite von 5.7 Prozent darf als sehr solide bezeichnet werden. Auch die Meldungen für das dritte Quartal 2022 lagen über den Erwartungen der Analysten bei einer Umsatzsteigerung von 52 Prozent. ExxonMobil setzt weiter auf Wachstum und baut seine Produktionskapazitäten sowohl im Bereich Polypropylen als auch bei Wasserstoff stark aus.

Setup

Mögliches Setup: Sollte die Seitwärtsbewegung der vergangenen anderthalb Wochen nach oben aufgelöst werden, wäre dies ein klares Aufsignal. In diesem Fall wäre zu erwarten, dass die Aktie über das aktuelle Pivot-, Allzeit- und Jahreshoch hinausschießt. Unter das letzte Pivot-Tief sollte das Wertpapier allerdings nicht mehr fallen, so dass wwir knapp darunter den Stopp Loss paltzieren sollten. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 27. Januar, so dass wir den Trade eine Weile laufen lassen könnten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in XOM.

Veröffentlichungsdatum: 23.12.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

