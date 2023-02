Exploration auf Limousine Butte: NevGold nimmt 81ha neben neuem Freeport-Hotspot ins Visier

NevGold (TSX-V: NAU, WKN: A3CTE1, ISIN: CA6415361071) hat wichtige Dokumente für das Limousine Butte Projekt eingereicht und hofft auf eine Vergrößerung des Bohrgebiets um mehr als das Zehnfache. In direkter Nachbarschaft arbeitet Freeport mit Hochdruck an der Erkundung eines Kupfer-Gold-Systems.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde am 08. Februar der Explorationsplan (Exploration Plan of Operations, „EPO“) für das Projekt Limousine Butte im US-Bundesstaat Nevada beim Bureau of Land Management eingereicht.

NevGold sieht darin einen „wichtigen Meilenstein“ für das Projekt, da der Prozess hin zur Einreichung des Plans viele wichtige Maßnahmen zur Risikominderung enthielt. Wird der Plan durch die Behörden genehmigt, kann der Explorer seine Bohrungen erheblich ausweiten und auch in bislang unerforschte Gebiete vordringen.

Bohrerlaubnis für 81 statt 37 Hektar

Für den Explorationsplan musste NevGold im vergangenen Jahr umfangreiche Studien zu möglichen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt oder kulturelle Güter durchführen. Im Ergebnis betrachten die Studien das Risiko einer erheblichen Auswirkung auf Umwelt- oder Kulturressourcen als gering.

Die umwelt- und kulturbezogenen Basisstudien dienen als Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Limousine Butte während der Explorations- und Vorentwicklungsphase und werden auch als Grundlage für eine Umweltprüfung (EA) gemäß dem National Environmental Policy Act verwendet (NEPA).

Mit der Genehmigung der Behörden würde das für Bohrungen freigegebene Gebiet deutlich ausgeweitet. Aktuell erstreckt sich das für Maßnahmen dieser Art genehmigte Gebiet auf gut 37 Hektar – mit der Genehmigung würde es sich auf rund 81 Hektar vergrößern. Dies eröffnet die Möglichkeit für erweiterte Bohrprogramme, einschließlich Ressourcen-Infill- und Explorationsbohrungen.

Bohrprogramm 2022 identifiziert neue Explorationsziele

Wie NevGold weiter mitteilte, wird das geologische Modell von Limousine Butte derzeit aktualisiert, um die Bohrergebnisse von 2022 einzubeziehen. Mit dem Bohrprogramm 2022 wurden zahlreiche neue Ziele identifiziert. Diese besitzen dem Unternehmen zufolge das Potenzial, die Fußabdrücke der Mineralisierung in den Projektgebieten Resurrection Ridge und Cadillac Valley zu erweitern um in Richtung einer Ressourcenschätzung zu gelangen.

Auch in bislang ungetesteten Teilen des Projektes wurden neue Explorationsziele identifiziert. Brandon Bonifacio, CEO von NevGold teilte dazu mit: „Die Bohrungen im Jahr 2022 entdeckten eine Mineralisierung in vielen unerprobten Projektgebieten, und wir haben eine Fülle neuer Ziele mit hoher Priorität identifiziert, die in Folgebohrungen erprobt werden können.“

Durch die Anwendung eines aktualisierten geologischen Modells sei NevGold in nur zwölf Monaten Projekttätigkeit eine erhebliche Vergrößerung des mineralisierten Projekts gelungen. Nun blicke man optimistisch auf das Explorationsprogramm 2023. Mit diesem sollen die im letzten Jahr gebohrten hochgradigen, oberflächennahen Oxidgoldergebnisse weiterverfolgt und neu identifizierte Ziele in den Blick genommen werden.

Erhöhte Aktivität: Nachbar Freeport McMoRan bohrt nach Kupfer

Der Explorer berichtet auch über erhöhte Aktivität in seiner direkten Nachbarschaft in den letzten zwölf Monaten. Südwestlich des Projektgebiets bohrt Freeport McMoRan auf dem Projekt Butte Valley. Direkt an das Freeport-Projekt grenzt östlich das Selena-Areal von Ridgeline Minerals an. Im Nordosten von Limousine Butte befindet sich das Cherry Creek Projekt von Centerra Gold (siehe Abbildung).

Freeport und Centerra bohren derzeit aktiv. Insbesondere die Bohrungen von Freeport erregen Aufsehen. Das Unternehmen bohrt derzeit sehr tief, um ein großes potenzielles Kupfer-Gold-System zu testen. Dabei hat Freeport Parallelen zu anderen Projekten wie z.B. Grasberg in Indonesien und Bingham Canyon im US-Bundesstaat Utah gezogen.

Das Projekt von NevGold befindet sich im Epizentrum dieses aufstrebenden Distrikts in Nevada und kontrolliert über 20 Kilometer der insgesamt etwa 30 Kilometer langen Streichenlänge, die zahlreiche Arten von Mineralisierungen und Metalltypen mit Gold, Kupfer, Silber, Blei und Zink aufweist.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.