SumUp bietet Unternehmern Zahlungslösungen an. Über 3 Millionen Händler auf der ganzen Welt nutzen das Angebot, um bargeldlose Zahlungen anzunehmen. In einem exklusiven Interview haben wir mit Gunnar Hartmann (Partnerships Acquisition DACH bei SumUp) über den Trend des mobilen Bezahlens gesprochen, die Vorteile der NFC-Technologie, und darüber, ob Bargeld bald nur noch ein Relikt aus vergangenen Zeiten ist.

Kernaussagen im Überblick:

NFC-Technologie auf dem Vormarsch: Bezahlen einfacher und schneller

Seit Oktober 2019 ist es für Terminalhersteller verpflichtend, nur noch Geräte zu verkaufen, welche NFC-Technologie integriert haben

49 % der Kartenzahlungen in Deutschland (2021) kontaktlos, in Italien 71 %, in Großbritannien 87 %

Trend hin zum digitalen Bezahlen auch in Deutschland, doch die Bürger hängen vergleichsweise stark am Bargeld

Man hat das Gefühl, dass vor allem die großen Banken mehr und mehr die Debitkarten vergeben. Alte Kreditkarten werden hingegen einkassiert. Warum ist das so?

Banken haben in der Vergangenheit immer eine co-branded Giro Karte mit Maestro oder Vpay vergeben, meistens war eine zusätzliche Kreditkarte kostenpflichtig für den Kunden. Daher haben sich viele gegen eine Kreditkarte entschieden. Bei Auslandsaufenthalten oder für Online-Zahlungen ist aber eine Girokarte trotz co-badge meist eine Herausforderung und man ist auf lokales Bargeld angewiesen. Mit der Mastercard bzw. Visa Debitkarte kann man alle Anwendungsfälle vereinen und sowohl online als auch lokal weltweit bezahlen. Ideal also für Kunde und Händler.

Die NFC Technologie (Near Field Communication) macht Karten gar gänzlich überflüssig. Zahlen wir bald nur noch mit Smartphones, Smart Watches und anderen Accessoires?

NFC macht das digitale Bezahlen noch einmal einfacher und schneller. Menschen stehen ungern in Schlangen, um dann zu bezahlen. Alles, was diesen Prozess beschleunigt und komfortabler macht, trägt zur Kundenzufriedenheit bei. Es ist bequemer, einfach sein Smartphone oder seine Smartwatch, die man in der Regel immer dabei hat, zur Bezahlung an ein Gerät zu halten. Das lange Suchen in der Tiefe der Tasche nach dem Portemonnaie entfällt. Das ist ein enormer Vorteil von NFC. Zudem ist es seit Oktober 2019 für Terminalhersteller verpflichtend, nur noch Geräte zu verkaufen, die diese Technologie integrieren.

Inwiefern haben vermehrte kontaktlose Zahlungen im Zuge der Coronakrise Ihrem Geschäft einen Ruck gegeben?

Die Coronapandemie und somit auch das Bedürfnis nach hygienischem und schnellem Bezahlen haben den kontaktlosen Zahlungen einen enormen Vorschub geleistet und diesen Trend beschleunigt. In Deutschland wurden 2021 knapp die Hälfte (49 Prozent) aller Kartenzahlungen kontaktlos getätigt, wie eine Analyse unserer Daten gezeigt hat. Obwohl dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr (rund 32 Prozent) eine deutliche Steigerung um mehr als die Hälfte (53 Prozent) zeigt, liegt Deutschland damit allerdings immer noch unter dem Niveau anderer EU-Länder, wie z. B. Italien mit 71 Prozent und Großbritannien mit 87 Prozent. Wir konnten demnach feststellen, dass es im Bereich kontaktloser Zahlungen einen ordentlichen Sprung nach oben gegeben hat.

In Ländern wie Schweden trägt bereits kaum noch einer Münzen und Scheine herum. Führen diese technologischen Errungenschaften auch bei uns bald zum Ende von Bargeld?

Interessanterweise gehört Deutschland zu den Ländern, die sehr an Bargeld hängen. Das ist in vielen anderen Ländern – Schweden nimmt diesbezüglich schon eine Vorreiterrolle ein – weitaus fortgeschrittener. Dies bemerken wir als international agierendes Fintech natürlich in den 35 Ländern, in denen wir aktiv sind. Nichtsdestotrotz sehen wir eine Entwicklung hin zum digitalen Bezahlen in Deutschland, aber das Bargeld hält sich.





