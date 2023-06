Evotec - MDAX-Rückkehr ist nicht die einzige gute Nachricht

Die Aktie von Evotec steigt am 19. Juni 2023 wieder in den MDAX® auf. Vergangenen Monat schied der Anteilsschein des Biotechnologiekonzerns aus den DAX®-Indizes aus, weil der Jahresbericht aufgrund einer Cyberattacke nicht pünktlich veröffentlicht werden konnte und damit die DAX®-Auswahlkriterien verletzte. Inzwischen wurde der Bericht veröffentlicht, so dass die Aktie wieder in den MDAX® aufgenommen werden kann.

Die Cyberattacke war nur eines von vielen Rückschlägen, die das Management und die Anteilseigner seit Anfang 2022 erleiden mussten. So hatte der Konzern 2022 zum einen mit hohen Kosten für den Ausbau der Produktion sowie steigenden Kosten für Energie, Logistik und Material zu kämpfen. Gleichzeitig fielen im vergangenen Jahr Meilensteinzahlungen und Lizenzeinnahmen geringer aus als zunächst erwartet wurde. In diesem Jahr soll der Gewinn nach Einschätzung von Konzernchef Werner Lanthaler jedoch wieder zulegen.

Dabei verweist er auf die gute Auftragslage. Darüberhinaus wartete Evotec in den zurückliegenden Wochen mit einer Reihe guter Nachrichten auf. So sorgten Fortschritte in der Entwicklung von Molecular Glues für eine Meilensteinzahlung von Partner Bristol Myers in Höhe von 75 Millionen US-Dollar. Die Gates-Stiftung stellt Evotec 6,6 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Wirkstoffen zur Behandlung von Tuberkulose bereit. Eine neue Kooperation bei der Entwicklung von Biosimilars mit Novartis/Sandoz beschert dem Biotechnologiekonzern eine Vorabzahlung in zweistelliger Millionenhöhe. Evotec verfügt über mehr als 100 co-owned Programme mit Potenzial für Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen. Hauptindikationsgebiete sind Diabetes, Onkologie, Atemwegserkrankungen und Neuronale Erkrankungen.

Der Umsatz soll nach eigenen Angaben in diesem Jahr auf 820 bis 840 Millionen Euro (Vorjahr; 751,4 Millionen Euro) und das EBITDA auf 150 bis 130 Millionen Euro steigen. Mittelfristig wird ein Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro pro Jahr angepeilt. Als Stütze des Wachstums sieht Lanthaler den weiteren Ausbau der co-owned Produktpipeline. Zwar muss Evotec auf diese Weise die potenziellen Erlöse mit dem Partner teilen, andererseits werden so auch die Forschungs- und Entwicklungskosten geteilt.

Wie die Kursentwicklung in den zurückliegenden 1 1/2 Jahren gezeigt hat, ist das Papier nicht gegen Rücksetzer immun. Schlechte Nachrichten von potenziellen Produktkandidaten oder schwache Geschäftszahlen können die Aktie unter Druck setzen. Strukturierte Produkte wie Bonus Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Die Barrieren der unten gewählten Produkte liegen mindestens 20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs von EUR 21,70. Wird die jeweilige Barriere bis zum finalen Bewertungstag nicht berührt, erhalten Anleger das Bonuslevel ausbezahlt. Investoren bieten sich somit auch bei kleineren Rücksetzern, die Chance auf einen Ertrag. Wird die Barriere jedoch berührt oder unterschritten drohen Verluste. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat auf den European Biotech Index können Anleger an der Kursentwicklung der 30 größten europäischen Biotechnologieunternehmen teilnehmen und damit das Risiko diversifizieren. Zum Index zählen aktuell neben Evotec unter anderem Bavarian Nordic, BioNTech, MorphoSys und Gerresheimer. Der European Biotech Index wird in Euro berechnet. Die ausgewählten Unternehmen sind entweder in der Entwicklung und/oder der biotechnolo­gischen Herstellung von Medikamenten tätig. Zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index muss die Aktie eine Markt­kapitalisierung von mindestens 100 Millionen Euro aufweisen. Außerdem muss das tägliche durchschnittliche Handelsvolumen über eine Periode von drei Monaten mindestens 100.000 Euro betragen. Die Nettodividenden werden im Index reinvestiert. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit mit einem fixen Hebel von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Evotec-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Widerstandsmarken: 22,00/23,00/29,10 Euro

Unterstützungsmarken: 16,30/18,25/19,30/20,10 Euro

Die Aktie von Evotec brach 2022 kräftig ein und verlor zeitweise über 60 Prozent des Wertes. Im vierten Quartal bildete sich allmählich ein Boden und zum Jahreswechsel gelang gar eine Erholung. Nach mehreren Versuchen gelang der Aktie Anfang des Monats der Ausbruch aus dem seit Oktober gebildeten Seitwärtstrend zwischen EUR 14,90 und EUR 20,10. Die obere Begrenzung dient nun als Unterstützungsmarke. Rücksetzer auf dieses Level könnten einige Anleger gar als Einstiegschance betrachten. Solange dieses Level nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum Septemberhoch von EUR 23 und im weiteren Verlauf bis zum Augusthoch von EUR 29,10. Sinkt die Aktie allerdings unter EUR 19,30 droht eine Verkaufswelle bis EUR 18,25 (200-Tage-Durchschnittslinie).

