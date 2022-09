Euwax Trends: Calls auf Mercer und Netflix werden verkauft

1. Call-Optionsschein auf Mercer

Heute wird ein Call-Optionsschein auf das kanadische Unternehmen Mercer International von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Der weltweit tätige Konzern für Forstprodukte ist besonders in der Zellstoffherstellung, einem Zwischenschritt der Papierherstellung, spezialisiert. Mercer International erwirtschaftete im letzten Quartal einen Umsatz von 572 Millionen US-Dollar bei einem Nettogewinn von 71,4 Millionen US-Dollar.



2. Call-Optionsschein auf Netflix

Einen Call-Optionsschein auf Netflix verkaufen die Derivateanleger an der Euwax. Der Streamingdienst und Serienproduzent plant offenbar ein vergünstigtes Abo-Modell mit der Platzierung von Werbung einzuführen. Im Laufe der Woche wurde bekannt, dass Netflix zwei Manager von Snap mit Erfahrung im Werbebereich eingestellt hat. Die Netflix-Aktie gibt heute 3,4% auf 223,25 Euro nach.



3. Faktor-Short-Zertifikat auf HelloFresh

In ein Faktor-3X-Short Zertifikat auf HelloFresh steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Der Kochboxenlieferant ist derzeit gefährdet aus dem DAX abzusteigen. Seit Mitte August büßten die Papiere von HelloFresh gut 20 Prozent ein und stehen auf dem tiefsten Niveau seit Mitte März 2020.