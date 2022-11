Europäische Krypto-Regulation verabschiedet

Binance- und Solana-Exploits bringen Erkenntnisse für die Branche

NFT- und Web-3-Markenanmeldungen verdoppeln sich

von Leena ElDeeb und Carlos Gonzales, Research Associates

Die Märkte haben sich im vergangenen Monat aufgrund des Inflationsdrucks durch den Ukraine-Krieg in Europa und die COVID-Nullmaßnahmen in China behauptet und damit das Feuer der Energie- und Versorgungskrise weiter entfacht. Der Gesamtmarkt für Kryptoassets ist im vergangenen Monat um fast 7 Prozent gestiegen und liegt nun bei etwas mehr als einer Billion US-Dollar. Bitcoin und Ethereum stiegen im vergangenen Monat um 5 Prozent bzw. 18 Prozent. Weitere Gewinner in diesem Monat waren Metis und Maker, die um fast 20 Prozent bzw. 22 Prozent zulegten. Boba schnitt in Bezug auf den abgeschlossenen Gesamtwert (TVL) besser ab als seine Konkurrenten innerhalb der großen L2s und erreichte fast 30 Prozent, wie in der Abbildung unten zu sehen ist, die die Leistung der wichtigsten Kryptoassets innerhalb der großen Kategorien im Monatsvergleich zeigt.

Abbildung 1: Preisentwicklungen und TVL (total valued locked) der letzten 30 Tage

Quellen: 21Shares, Coingecko, DeFi Llama

Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bericht:



● Europa verabschiedet regulatorischen Meilenstein; Märkte für Krypto-Assets

● Exploits bei Binance Chain und Solana bringen neue Erkenntnisse für die Branche

● Tether eliminiert zur Gänze sein Commercial Paper-Risiko, das seine Reserven unterlegt

● US-Markenanmeldungen für NFTs und Web3-Tools haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt

Abbildung 2: Gesamtliquidationen

Quelle: Coinglass

In der letzten Oktoberwoche wurden Short-Positionen in Höhe von insgesamt etwas mehr als 1,7 Milliarden USD aufgelöst, was ebenfalls mit steigenden US-Aktien einherging, die vom schwächelnden US-Dollar profitierten. Die Auflösungen gaben dem Bitcoin Hoffnung und ließen ihn wieder auf ein Niveau von $20K ansteigen.

Abbildung 3: Bitcoin-Kurs neben dem Vorrat, der von Langzeitinvestoren gehalten wird

Quelle: Glassnode, Blockware Solutions

Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, hat das Gesamtangebot in den Händen langfristiger Bitcoin-Inhaber ein neues Allzeithoch von über 13,5 Millionen Bitcoin erreicht. Dies bekräftigt die Überzeugung, dass der Wert von Bitcoin in der langfristigen Investition liegt, da die langfristigen Besitzer die Gewinner der Bitcoin-Rallye sind.

Die jährliche Inflation in den USA ist um 8,2 Prozent gestiegen, nachdem der Verbraucherpreisindex des Landes im September einen Anstieg um 0,4 Prozent verzeichnet hatte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts prognostizieren die CME-Daten eine Wahrscheinlichkeit von 89,3 Prozent für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der nächsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve am 2. November. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, wäre die Anhebung dreimal so hoch wie die in früheren Zinszyklen übliche Erhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed. Rechtzeitig vor der Veröffentlichung der VPI-Daten hat Amerikas älteste Bank, die Bank of New York Mellon, ihre Bemühungen um Krypto-Bestände aufgenommen und ist damit die erste große US-Bank, die Krypto-Vermögenswerte schützt. In seinem Q3-Ergebnisbericht wird aufgedeckt, dass Tesla Bitcoin im Wert von 218 Millionen Dollar hält. Die Bestände von Tesla sind von Q2 zu Q3 unverändert geblieben, was im Wesentlichen zeigt, dass institutionelles Geld in Zeiten einer Beinahe-Rezession immer noch Sicherheit in dieser Anlageklasse findet.

Bitcoin-Schürfen. Im September veröffentlichte das Weiße Haus einen Bericht über Krypto-Mining, in dem empfohlen wird, den Energieverbrauch und die Umweltstandards offenzulegen, die von US-Bundesbehörden wie der Umweltschutzbehörde und dem Energieministerium festgelegt werden sollen. Am 12. Oktober richtete Elizabeth Warren einen Brief an das Electricity Reliability Council of Texas (ERCOT), in dem sie fragte, wie viel Energie ERCOT Krypto-Mining-Unternehmen zur Verfügung stellt. Nichtsdestotrotz startete Binance einen 500-Millionen-Dollar-Pool, um die von den makroökonomischen Ereignissen betroffenen Bitcoin-Miner mit Krediten zu unterstützen. Die Tochtergesellschaften der Digital Currency Group, Grayscale und Foundry, lancierten "Grayscale Digital Infrastructure Opportunities", um in Bitcoin-Mining-Hardware zu investieren. Die Unternehmen werden das investierte Kapital nutzen, um Mining-Ausrüstung zu vergünstigten Preisen zu erwerben.

Europas Märkte für Krypto-Assets. Der Europäische Rat hat eine bahnbrechende Krypto-Verordnung mit dem Namen MiCA an das Parlament weitergeleitet. Bei 21Shares sind wir unglaublich begeistert von Krypto-Vorschriften wie MiCA, die voraussichtlich Exploits einschränken und mehr Immunität gegen Hacks bieten werden. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, tritt es ab 2024 in Kraft. Kryptoasset-Dienstleister (d. h. Handelsplattformen) müssen Abrechnungstransaktionen innerhalb von 24 Stunden vornehmen. Die Verordnung befasst sich nicht mit Verleih- und Ausleihprotokollen. Die MiCA wird alle Kryptoassets beaufsichtigen, die derzeit nicht durch bestehende Finanzdienstleistungsgesetze geregelt sind. Für die Klassifizierung von NFTs wird die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zuständig sein, und nur NFTs, die als Finanzinstrumente dienen, werden wahrscheinlich in den Anwendungsbereich der MiCA fallen.

Was die Stablecoins betrifft, so müssen die Emittenten eine ganze Reihe von Zulassungskriterien erfüllen, darunter eine Klausel, die besagt, dass Stablecoins eins zu eins durch rechtlich und operativ getrennte Rücklagen gedeckt sein müssen. USD-gedeckte Stablecoins werden bei Inkrafttreten des MiCA aufgrund der Bemühungen um den Erhalt der Währungssouveränität des Euro einigen Einschränkungen unterliegen. Darüber hinaus stimmte das britische Unterhaus wenige Tage, nachdem das Vereinigte Königreich mit Rishi Sunak die erste nicht-weiße Person und einen Krypto-Verbündeten zum Premierminister ernannt hatte, für die Anerkennung von zahlungsorientierten Stablecoins als regulierte Finanzinstrumente und -produkte in diesem Land. Im September ordnete die New Yorker Richterin Katherine Failla an, dass Tether Finanzberichte vorlegen muss, um die 1:1-Deckung des an den Dollar gekoppelten Stablecoins USDT zu belegen. Zu diesem Zweck versprach Tether der Branche, dass es seine Reserven nicht mehr durch Handelspapiere unterlegen würde, und es hat sein Versprechen tatsächlich gehalten. 80 Prozent der Tether-Reserven bestehen nun aus Bargeldäquivalenten und kurzfristigen Einlagen, von denen mehr als 70 Prozent der Bargeldäquivalente des Unternehmens US-Schatzwechsel sind.

ETH-bezogene Updates – Ethereum erfüllt eines der wichtigsten Versprechen seines „Merge“: Im ersten Monat, in dem das zweitgrößte Kryptoasset zur „grünen“ Blockchain wurde, behält es seinen deflationären Status. Einfach erklärt wird das Asset deflationär, da durch das Verifizieren von Transaktionen mehr Ether „verbrannt“ wird, als neues geschaffen wird, wodurch das Niveau vor dem Merge fast wieder erreicht ist.

ETH hatte in den letzten Wochen eine beeindruckende Verbrennungsrate, was auf die erhöhte spekulative Handelsaktivität zurückzuführen ist, die durch einen leichtherzigen Kommentar von Ethereum-Gründer Vitalik Buterin ausgelöst wurde, dass jemand einen Token mit dem Namen "THE" als Scherz kreieren sollte. Der Meme-Token stieg in den darauffolgenden Tagen um 1000 Prozent und zog andere spielerische Meme-Token wie DIE nach sich, die um etwa 5500 Prozent stiegen und danach erwartungsgemäß abstürzten. Was hier hervorzuheben ist, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Umstellung auf PoS, da ETH nun nicht mehr viel Netzwerkaktivität benötigt, um deflationär zu werden, da die tägliche Ausgabe deutlich zurückgegangen ist. Ethereum hat im letzten Monat 10.000 ETH verbrannt und ist nun auf dem Weg, das Niveau vor dem Merge zu erreichen. Ein weiteres Problem, mit dem Ethereum zu kämpfen hat, ist der Maximal Extractable Value (MEV), ein Verfahren, mit dem Validierer ihre Gewinne steigern, indem sie Transaktionen innerhalb der von ihnen produzierten Blöcke neu anordnen. In diesem Zusammenhang kündigte Flashbots in diesem Monat SUAVE (Single Unifying Auctions for Value Expression) an, ein Toolkit, das den Blockproduktionsprozess dezentralisieren und eine vielfältigere Gruppe von Blockproposern einführen wird.

Ethereum-Konkurrenten - Auch bei anderen L1s gab es wichtige Entwicklungen:

● Die BNB Smart Chain wurde von einem Angreifer gehackt, der 2 Millionen BNB (560 Millionen US-Dollar) von der kettenübergreifenden Brücke des Binance-Netzwerks, BSC Token Hub, gestohlen hat. Nach eingehender Untersuchung entdeckte der Forscher mit dem Pseudonym "samczsun" einen Fehler in der Art und Weise, wie die Brücke Sicherheitsnachweise verifiziert, was es Angreifern ermöglichte, beliebige Nachrichten zu fälschen.

● Solana machte auch Schlagzeilen mit dem 114-Millionen-Dollar-Angriff auf den Mango-Markt von Solana. Der Angriff führte dazu, dass der Gesamtwert von Mango um über 20 Prozent sank. Später gab der Angreifer seine Identität preis und behauptete, er gehöre zu einer Gruppe von Anlegern, die eine "hochprofitable Handelsstrategie" verfolgten, was bedeutet, dass ihre Handlungen legal waren.

● Das Avalanche-NFT-Ökosystem gewann an Dynamik, nachdem Opensea, der führende NFT-Marktplatz, am 11. Oktober native Unterstützung für das Avalanche-Netzwerk einführte.

● Aptos startete am 17. Oktober im Mainnet. Ähnlich wie bei Solana, das anfangs von vielen als Konkurrent von Ethereum angesehen wurde, spekulieren viele Marktteilnehmer, dass Aptos ein Konkurrent von Solana sein könnte. Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, ob Aptos in der Lage sein wird, eine loyale Entwicklergemeinschaft zu gewinnen, die ein lebendiges Ökosystem in Gang setzen kann. Trotz des Versprechens von mehr als 100.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verzeichnete Aptos an seinem ersten Tag im Mainnet einen signifikant niedrigen Transaktionsdurchsatz, der mit nur 4 TPS sogar unter dem von Bitcoin lag.

● Die NEAR-Stiftung hat 40 Millionen Dollar für ein USN-Schutzprogramm zur Verfügung gestellt, um die Nutzer vor einem kürzlich aufgetretenen Problem im Zusammenhang mit USN zu schützen, als der NEAR-eigene Stablecoin unterbesichert wurde. Die Gran wird sicherstellen, dass berechtigte USN-Inhaber ihre USN auf einer 1:1-Basis mit USDT einlösen können.

● Fantom erlebte eine Handvoll aufregender Entwicklungen, als die Fantom Foundation mit Moralis und Google Cloud zusammenarbeitete, um Entwicklern Preise im Wert von 25.000 $ für die Entwicklung von DeFi-Anwendungen auf Fantom anzubieten. Darüber hinaus wurde am 5. Oktober ein Vorschlag zur Reduzierung der jährlichen Einsatzrendite von etwa 13 Prozent auf 6 Prozent erfolgreich verabschiedet.

Aufsteigende Skalierbarkeit. Am 26. Oktober waren wir kurz davor, den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte der Kryptoassets zu erleben, als die Anzahl der L2-Transaktionen fast die Anzahl der Transaktionen der Ethereum-Basiskette übertraf. Außerdem gab es eine Handvoll bemerkenswerter Entwicklungen:

● Die Einführung von zkSync 2.0 in diesem Monat stellt einen wichtigen Meilenstein dar, da es intelligente Verträge in das Netzwerk bringt. Der Zugang ist jedoch nur auf das zkSync-Team beschränkt und wird nach strengen Tests schrittweise an Entwickler und Nutzer weitergegeben.

● Starknet gewinnt an Dynamik, da neue Projekte auf dem Netzwerk bereitgestellt werden. Eine Smart-Contract-Infrastruktur für die Überbrückung von Aave v2 Ethereum aTokens zu/von StarkNet wurde fertiggestellt, so dass Nutzer des Netzwerks diese überbrückten aTokens erwerben können und faktisch zu Einlegern auf Aave v2 Ethereum werden, ohne StarkNet jemals zu verlassen.

● Offchain Labs, die Kernentwickler von Arbitrum, haben Prysmatic Labs, den führenden Ethereum-Konsensus-Client, übernommen. Das Team hat seine Absicht erklärt, Prysm als vollständig quellenoffenen und neutralen Konsensus-Client weiterzuentwickeln. Dies ist ein spannender Schritt, der eine enge Zusammenarbeit zwischen L1- und L2-Entwicklern ermöglichen wird, um schneller zu iterieren und zu liefern.

● Optimism stellte die nächste Evolution der Optimism-Skalierbarkeitsarchitektur vor: den OP Stack. Der OP Stack ist die erste Umsetzung der modularen Blockchain-Theorie und der erste Schritt zu einer Explosion von hochkompatiblen L2- und L3-Systemen.

Abbildung 4: Layer 2- und Ethereum-Transaktionen

Quelle: Orbiter Finance

Interoperabilität - Das Cosmos-Ökosystem gewinnt nach der Veröffentlichung der neuen Roadmap des Netzwerks, die ATOM zum bevorzugten Reserve-Asset im Cosmos-Ökosystem machen soll, weiter an Dynamik. Am 14. Oktober kündigte Circle an, dass es plant, USDC auf Cosmos über eine neutrale Asset-Emissionskette zugänglich zu machen, die das Inter-Blockchain Communication (IBC)-Protokoll und die Interchain Security des Hubs nutzt, die Anfang 2023 verfügbar sein wird, um von der Sicherheit der Validierer zu profitieren, die den Cosmos Hub unterstützen.

Abbildung 5: Monatliche Renditen von wichtigen DeFi-Protokollen

Quelle: 21Shares, CoinGecko

Dezentrale Börsen (DEX). Pancake Swap, die nach Handelsvolumen größte DEX auf der BNB-Kette, hat einen neuen Governance-Vorschlag zur Erweiterung auf das Aptos-Ökosystem vorgelegt. Die Börse, die nach einer 97-prozentigen Zustimmung im Netzwerk live ging, ist nun auch auf Ethereum und BNB verfügbar. An einer anderen Front erfuhr die TVL von Algorand aufgrund mehrerer Entwicklungen einen großen Aufschwung. Die kryptonative VC-Firma Hivemind hat Kapital im Wert von 200 Millionen Dollar in mehrere DeFi-Protokollprojekte investiert. FTX kündigte ebenfalls seine Unterstützung für natives USDC auf Algorand an, während die FIFA ihr FIFA+ collect Programm ankündigte – ein Algorand-nativer Marktplatz für ikonische historische Momente in Form von digitalen Sammlerstücken (NFTs). Uniswap, DeFis größter DEX nach Handelsvolumen, hat soeben eine Governance-Abstimmung verabschiedet, die den Einsatz des Protokolls auf zkSync vorsieht. Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, gelten zk-Rollups als der "Heilige Gral" der Skalierbarkeit. Daher ist der Start von Uniswap auf zkSync ein bedeutendes Unterfangen, da das DeFi-Ökosystem nun über die Möglichkeiten der Ethereum-Basiskette hinauswachsen kann. Im Krypto-Universum stellen dezentrale Börsen das „Substrat für Instrumente der Vermögensverwaltung, Kreditvergabe und der Rendite-Aggregation dar, das die verschiedenen Teile von DeFi zusammenführt.

Stablecoins. Binance erweiterte seine Layer-1-Integration seines BUSD-Tokens durch die Bereitstellung einer nativen Version auf der Polygon-Kette. BUSD ist nun auf Ethereum, BNB, Avalanche und Polygon verfügbar. Inter Chain stellte außerdem seinen vollständig besicherten, an den Dollar gekoppelten Stablecoin IST vor - ein dezentraler Stable für das Cosmos-Ökosystem. Das Projekt wird von Agoric entwickelt, dem Open-Quelle-Entwicklungsunternehmen, das das Cosmos SDK verwaltet. Darüber hinaus kündigte Frax Finance, das Protokoll hinter dem semi-collateralisierten und algorithmischen Stablecoin FXS, seinen Einstieg in das Liquid Staking-Geschäft an. Zur Erinnerung: Liquid Staking ermöglicht es den Nutzern, ihre Proof-of-Stake-Vermögenswerte an Dritte zu delegieren, um Renditen zu erzielen, ohne dass sie ihre Mittel sperren müssen. Das bedeutet, dass Frax mit der Einführung von frxETH in einem Bereich, der derzeit von anderen Akteuren wie Lido, Coinbase, Rocketpool und Ankr dominiert wird, einem harten Wettbewerb ausgesetzt sein wird. Die Entscheidung von Frax ist ein ausgezeichneter Schritt für die Dezentralisierung von ETH. Da Lido in den letzten Monaten dank der Attraktivität des Produkts und des First-Mover-Vorteils die ETH2-Einzahlungen dominierte, wurde die liquide Staking-Lösung für ETH für einen großen Teil der Blockproduktion verantwortlich und weckte Bedenken hinsichtlich einer Zentralisierung auf der Konsensschicht. Daher sollte ein umfassenderer Validator-Satz dazu beitragen, die Zensurresistenz auf Protokollebene zu fördern.

Abbildung 6: 30-tägiges Handelsvolumen aller Netzwerke

Quelle: 21Shares, Dune Analytics

Obwohl das Handelsvolumen im Vergleich zum Vormonat um fast 23 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 71 Prozent zurückgegangen ist, nimmt die Akzeptanz dennoch zu: Die Zahl der Händler stieg im vergangenen Monat um 17 Prozent und erreichte im Oktober ein Allzeithoch. Darüber hinaus haben sich laut Mike Kondoudis, einem vom USPTO lizenzierten Markenanwalt, die in den USA angemeldeten Marken für NFTs und damit verbundene Blockchain-Waren und -Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Formel 1 bewegt sich in Richtung Web 3, indem sie Marken unter dem Namen "F1" anmeldet, um Kryptowährungen, Krypto-Marktplätze, Handel und Mining sowie Einzelhandelsgeschäfte für virtuelle Güter im Metaverse abzudecken. Darüber hinaus hat die Formel 1 eine Erfolgsbilanz bei der Unterstützung und Förderung der Kryptoindustrie in ihren Turnieren, die so weit geht, dass sie auf dem regulatorischen Radar erscheint. Darüber hinaus arbeitet der weltbekannte Schauspieler Sir Anthony Hopkins mit Orange Comet zusammen, um eine NFT-Kollektion auf den Markt zu bringen, bei der die Inhaber nach dem Zufallsprinzip für einen 1-1-Zoom-Anruf ausgewählt werden. Orange Comet ist ein NFT-Produktions- und Werbeunternehmen, das sich auf Kunst, Sport und Unterhaltung spezialisiert hat und NFTs nach Hollywood bringt. Dieser Schritt inspiriert eine Fülle von Anwendungsfällen nicht nur für die Unterhaltung, sondern auch für Bildungs- und Mentorenportale wie MasterClass, die die Technologie noch nicht nutzen.

Auch die Tokenisierung von Immobilien wurde im Oktober eingeführt. Roofstock, eine Immobilienplattform, vermittelte den Verkauf eines Hauses in South Carolina über OpenSea für 175.000 Dollar. Teller Finance gehörte ebenfalls zu den Vermittlern und trat den Bemühungen als Kreditgeber bei. Während der Verkauf auf einem dezentralen Ledger die Vorteile von niedrigeren Transaktionskosten und mehr mit sich bringt, wird die Tokenisierung von Immobilien unter vielen Gesichtspunkten wie Nachfrage und behördliche Genehmigung getestet, und das wohl zum besten Zeitpunkt für solche Tests.

Quelle: 21Shares, Forex Factory

