Euro – so nah, war die Parität noch nie

Euro/USD

Der Euro befindet sich seit Monaten in einem unübersehbaren Abwärtstrend. Dieser hat sich vor einigen Wochen noch beschleunigt und führte in der vergangenen Woche zu einer Art Ausverkaufssituation. Am Freitag war die europäische Gemeinschaftswährung dann so nahe an der 1 USD- Marke, dass es nur noch eine Frage der Zeit schien, bis diese erreicht wird. Nach der These, dass Marktteilnehmer große runde Zahlen mögen und diese eine magische Anziehungskraft haben, ist ein Erreichen dieser Marke auch weiterhin möglich. Die am Freitag generierte Hammerformation lässt allerdings zunächst eine Gegenbewegung erwarten. Dazu müsste der Euro am Montag aber das Top vom Freitag überwinden. Sollte dies erfolgen, dürfte eine Gegenbewegung bis in den Bereich der steilen kurzfristigen Abwärtsbewegung möglich sein. Andernfalls wird in der kommenden Woche die 1-USD-Marke getestet werden

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.