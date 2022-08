Euro - der nächste Anlauf auf die Parität steht an

Euro/USD

Mit dem Scheitern an der kürzerfristigen Abwärtstrendlinie deutete sich bereits an, dass nun ein neuer Schub nach unten folgen dürfte. Dieser wurde zum Wochenschluss eingeleitet und dürfte auch in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. Ein erneuter Test der 1-USD-Marke wird dabei obligatorisch sein. Ob es einen nachhaltigen Abwärtstrend unter die 1 USD-Marke gibt, ist zunächst fraglich, da die Indikatoren schon sehr weit fortgeschritten sind. Somit besteht auch eine gute Chance darauf, dass es zu einer Bodenbildung kommt.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.