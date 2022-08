Euro – immer noch auf der Suche aber Abwärtstrend weiter intakt

Euro/USD

Der Euro sucht weiterhin nach einem Trend, wobei der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt bleibt. Die Abwärtstrendlinie verläuft bei ca. 1,07 USD, was in den kommenden Wochen kaum zu erreichen sein wird. Kurzfristig tritt die Gemeinschaftswährung allerdings auf der Stelle. Dies spiegelt sich auch in der Indikatorenlage wider. Diese Indikatoren verlaufen neutral und geben somit keine Hinweise wie es weitergehen könnte. Neue Impulse gibt es erst, wenn die kurzfristige Abwärtstrendlinie, derzeit bei ca. 1,025 USD verlaufend, gebrochen wird. Ein Unterschreiten der Marke von 1 USD würde den Abwärtstrend wieder nach unten beschleunigen.

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



