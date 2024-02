Der Euro auf Erholungskurs: Was jetzt noch in der Währung steckt

Montag, 19. Februar 2023



was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell hoch spannend: die Währungen. Heute gilt mein Blick dem Euro gegenüber dem US-Dollar (EUR/USD). Das Währungspaar EUR/USD notiert am Montag, 19. Februar 2024 (14:30 Uhr) gut behauptet bei 1,0772 USD (+/-0%).

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Chartverlauf des Währungspaars EUR/USD auf Tagesbasis. Der Chart gibt dabei Auskunft, wieviel USD ein EUR kostet. Deutlich zu sehen: Die Erholung der vergangenen Handelstage ausgehend vom bisherigen Monatstief bei 1,0694 USD (14.2.). Dieser Erholung aber steht ganz klar die fallende 21-Taglinie entgegen: diese verläuft bei aktuell 1,079 USD und wurde bereits zu Wochenbeginn nach oben getestet – und bis Mittag abverkauft. Damit bleibt insbesondere der MA(200) – aktuell bei 1,083 USD verlaufend – ein signifikanter Widerstand nach oben.

Die Prognose Mit Blick auf die 200-Tagelinie darf das mittelfristige Trendverhalten beim Währungspaar EUR/USD als seitwärts/aufwärts beschrieben werden; die nahezu horizontal liegende 200-Tagelinie zeugt davon. Kurzfristig betrachtet verläuft der Trend – mit Blick auf die 21-Tagelinie – negativ. Dieser aber flacht zunehmend ab. Zudem konnte in der Vorwoche bereits eine kurzfristige Abwärtstrendlinie (A) durchbrochen werden. Entscheidend ist nun, ob der Support-Bereich um 1,0725 USD hält. Zumindest das Vorwochentief bei 1,0694 USD sollte nicht mehr unterschritten werden, andernfalls käme als nachfolgendes Kursziel die Preislinie um 1,065 USD auf die Agenda von Chartisten. EUR/USD bleibt damit primär ein Trading-Vehikel innerhalb der beschriebenen Kursmarken.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Devisen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit.

Manfred Ries, Chefredakteur

