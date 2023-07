Euro - Trendkanal erneut nach oben verlassen [...]

Euro/USD

Wie schon 2021 hat der Euro einen neuen Ausbruch aus dem übergeordneten Abwärtstrendkanal generiert. Dieser ist bislang noch nicht sehr ausgeprägt und recht frisch. Allerdings zeigt dies die aktuelle Stärke beim Euro an. Mit dem Ausbruch sind die Indikatoren natürlich deutlich in den überkauften Bereich gestiegen. Entsprechend dürfte kurzfristig eine Korrekturbewegung an die Ausbruchszone erfolgen. Insgesamt muss aber von einer Veränderten technischen Lage ausgegangen werden.

Quelle Charts: ProRealTime.com

