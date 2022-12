Euro Stoxx 50 – Spannung vor den Leitzinsentscheidungen

Es könnte die Woche der großen Richtungsentscheidung für den restlichen Handel des Jahres 2022 sein. Mit Spannung blicken die Anleger auf die Leitzinsentscheidungen dies- und jenseits des Atlantiks in dieser Woche. In welche Richtung wird es die Aktienmärkte treiben?

Am Mittwoch um 20:00 Uhr unserer Zeit wird die US-amerikanische Notenbank FED die Leitzinsentscheidungen bekanntgeben, am Donnerstag folgen um 13:00 Uhr die Bank of England und um 14:15 Uhr die EZB. Während sich in den USA eine leichte Entspannung beim Inflationsdruck andeutet und eine Drosselung des Tempos der Leitzinserhöhungen möglich scheint um das Zielband bei 4,25 bis 4,50 % zu erreichen, ist die Lage für EZB-Präsidentin Christine Lagarde etwas angespannter. Die Inflationsrate in der Eurozone steht nach wie vor nahe der Höchststände und im zweistelligen Bereich.

Bereits heute Nachmittag könnte es turbulent werden an den Märkten, die US-Verbraucherpreise werden um 14:30 Uhr unserer Zeit bekanntgegeben. Im Vorfeld präsentieren sich sowohl die Indizes als auch EUR/USD in mehrtägigen, trendlosen Seitwärtsbewegungen.

Chart: Euro Stoxx 50

Widerstandsmarken: 3.947 + 4.027 + 4.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 3.904 + 3.819 + 3.782 + 3.683 Punkte

Mit der steilen Rallybewegung seit Mitte Oktober erreichte der europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 beinahe den horizontalen Widerstandsbereich bei 4.000 – 4.027 Punkten, knapp darunter startete eine Konsolidierung. Diese dauert an, wobei sich mit der mehrtägigen Seitwärtsbewegung die Handelsspanne weiter verengt. Nach der Explosion der Volatilität in den Vormonaten schläft der Index jetzt regelrecht ein.

Die ideale Handelsspanne für die laufende Zwischenkorrektur kann klar definiert werden: Auf der Oberseite liegt die erwähnte Hürde bei 4.000 – 4.027 Punkten, auf der Unterseite findet der Index bei 3.780 – 3.820 Punkten einen guten Unterstützungsbereich.

Kommt es zu Kursrückschlägen mit den Zinsentscheiden, wäre der Support bei 3.780 – 3.820 Punkten die perfekte untere Umkehrzone. Darunter liegen bei 3.728 Punkten der EM200 und bei 3.683 eine Horizontalunterstützung als weitere Auffangmarken. Gelingt dem Index hingegen früher oder später ein nachhaltiger Ausbruch über 4.040 Punkte, entstehen weitere Kaufsignale für eine Fortsetzung der Rally seit Oktober in Richtung 4.200 und zum 2021er Hoch bei 4.415 Punkten.

