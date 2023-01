Euro - Nur auf den ersten Blick ist die Lage klar

Euro/USD

Auf den ersten Blick könnte man die Indikatorenlage so deuten, als seien Divergenzen mit Verkaufssignalen für einen unmittelbar bevorstehenden Einbruch verantwortlich. Der MACD-Indikator tritt derzeit auf der Stelle und verläuft seitwärts. Die anderen Indikatoren hatten sich im Laufe des bestehenden Aufwärtstrends bereits mehrfach mit Divergenzen und Verkaufssignalen ausgezeichnet, ohne dass größere Abwärtsbewegungen zu beobachten waren. Die aktuelle Lage könnte zwar zu einer Gegenbewegung führen, weiter als bis an das letzte Top sollte diese aber nicht führen. An dieser Stelle sei noch einmal erinnert, dass Divergenzen lediglich Warnsignale aber keine Verkaufssignale darstellen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

