Euro-Bund-Future weiter aufwärts

Der Euro-Bund-Future setzte seine steigende Tendenz aus der vergangenen Handelswoche fort. Am Freitag erreichte er sein Wochenhoch bei 137,47 Punkten. Die aktuelle Woche begann er mit einem Abschlag bei 137,26 Prozentpunkten. Bis Dienstagnachmittag fiel er weiter auf 136,10 Punkte. Danach drehte der Euro-Bund-Future und stieg am Mittwochvormittag bis auf 137,25 Prozentpunkte. Im weiteren Handelsverlauf konnte das Niveau gehalten werden, am Donnerstagvormittag notiert der Euro-Bund-Future bei 137,74 Punkten. Die 10-jährige Bundesanleihe wird derweil mit einer Rendite von 2,149% gehandelt, letzte Woche stand die Rendite mit 2,3675% noch etwas höher. Ebenfalls nachgegeben hat die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Diese notiert derzeit bei 2,024%, in der Vorwoche lag die Rendite noch bei 2,193%.



Leider steht das Echtzeit-Chart des Euro-Bund-Future aktuell aus technischen Gründen nicht zur Verfügung. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Sie zeitnah wieder darauf zugreifen können.

Disclaimer:

