Euro-Bund-Future bergab

Für den Euro-Bund-Future gab es in der vergangenen Woche fast nur eine Richtung: bergab. Zu Wochenfrist stand er bei 139,24 Prozentpunkten und sank bis Freitagmittag auf 136,94 Punkte. Ein kurzes Zwischenhoch brachte ihn auf 137,94 Punkte. Zu Handelsbeginn der neuen Woche fiel der Euro-Bund-Future in einem Rutsch auf 136,77 Prozentpunkte. Im weiteren Wochenverlauf tendierte er seitwärts und stand am Mittwochvormittag schließlich bei 136,91 Punkten. Am Donnerstagmorgen geht es nach der Anhebung der Leitzinsen durch die FED um 0,25% für den Euro-Bund-Future wieder auf 137,46 Prozentpunkte bergauf. Die 10-jährige Bundesanleihe verzeichnet eine Rendite von 2,251% nach 2,153% in der Vorwoche. Ebenfalls höher als in der Vorwoche steht die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe mit 2,220%, letzte Woche lag sie noch bei 1,992%.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.