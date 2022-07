Euro Bund-Future: Ziel erreicht

Der Gradmesser für den Wert der Deutschen Bundesleihanleihe Euro Bund-Future steigt seit Mitte Juni bereits deutlich an und hat seine übergeordneten Ziele am mittleren Kursniveau aus Mai erreicht und damit erfolgreich abgearbeitet. Nun könnte sich im Bereich der aktuellen Hürden eine gesunde Konsolidierung einstellen, nachdem der Future eine fünfwellige Erholung absolviert hatte.

Nach Auflösung der Handelsspanne zwischen 176,50 und 179,62 Euro zu Beginn dieses Jahres wurde ein regelkonformes Verkaufssignal ausgelöst, dabei fiel der Euro Bund-Future (BuFu) auf die Unterstützung um 140,00 Euro aus den Jahren 2013/2014 zurück. Erst an dieser Stelle konnte Mitte Juni eine Gegenoffensive bullischer Marktteilnehmer gestartet werden und führte geradewegs über den EMA 50 an eine innere Trendlinie um 154,00 Euro heran. Am Freitag wurde an dieser Stelle eine Doji-Kerze gesetzt, die einen ersten Hinweis auf eine bevorstehende Konsolidierung liefert und entsprechende Handelsansätze erlaubt einzugehen.

Ein Doji kommt selten allein

Solange der seit Mitte Juni andauernde Aufwärtstrend intakt ist, bleiben auch Bullen kurzzeitig im Vorteil. Erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 150,82 Euro würden sich die Anzeichen auf eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung zunächst an 148,00 und darunter in den Bereich von 145,45 Euro verdichten und könnte für ein Short-Investment herangezogen werden. Ein Durchbruch über die rot eingezeichnete Abwärtstrendlinie sowie das Niveau von 154,60 Euro wird dem Euro Bund-Future derzeit nicht zugetraut, dafür sind die Hürden auf der Oberseite viel zu hoch. Erst oberhalb von mindestens 158,55 Euro dürfte eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 162,31 Euro erfolgen.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 153,80 // 154,74 // 156,22 // 157,33 Euro Unterstützungen: 152,98 // 150,82 // 148,72 // 148,00 Euro

Fazit

Unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 150,82 Euro könnten erste vorsichtige Short-Positionen mit Zielen bei 148,00 und darunter 145,45 Euro im Rahmen einer Konsolidierung eingegangen werden. Als Zugvehikel könnte zum Beispiel das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DW2D6S zum Einsatz kommen, die vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt dabei eine Renditechance von bis zu 240 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 5,04 und 7,59 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 153,25 Euro nicht unterschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,21 Euro ergeben würde. Aufgrund der Kürze des Anlagehorizontes muss eine engmaschige Beobachtung erfolgen.

Strategie für fallende Kurse WKN: DW2D6S

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,22 - 2,23 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 155,13 Euro

Basiswert: Euro-Bund Future KO-Schwelle: 155,13 Euro

akt. Kurs Basiswert: 153,10 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 7,59 Euro Hebel: 67,6

Kurschance: + 240 Prozent Quelle: DZ Bank

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.