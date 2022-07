Euro Bund-Future: Letzte Welle angelaufen

Beim Euro Bund-Future und einem möglichen Kontraindikator zur Entwicklung der Aktienmärkte läuft es derzeit rund, währenddessen Aktienindizes und Rohstoffwerte sich im freien Fall befinden, profitiert der Future von einem ungeahnt starken Zulauf von Käufern. Allerdings ist der Weg auch mit zahlreichen Hürden gepflastert.

Praktisch seit Jahresanfang befindet sich der Euro Bund-Future im freien Fall, nachdem zuvor eine langwierige Seitwärtsspanne zwischen 167,50 und 179,62 Euro zur Unterseite aufgelöst wurde. Dabei wurden die Erwartungen an die damals ausgerufenen Kursziele mehr als erfüllt, erst im Bereich von 140,67 Euro konnte eine dynamische Gegenbewegung gestartet werden und brachte erste Kursgewinne an den 50-Tage-Durchschnitt um 150,41 Euro hervor. Dort pausierte der Future zuletzt einige Tage, scheint aber mit den weiter nachlassenden Notierungen an den Aktienmärkten wieder Anfahrt zu gewinnen und könnte demnächst eine fünfte und finale Kaufwelle an einen größeren Horizontalwiderstand der letzten drei Jahre vollziehen.

156,22 EUR im Blick

Ein Ausbruch über die Höchststände vom 1. Juli bei 151,65 Euro könnte weitere Käufer in den Markt treiben und den Euro Bund-Future an die zentrale Hürde der letzten drei Jahre zwischen 156,22 und 157,33 Euro weiter vorantreiben. Ein derartiger Fall würde sich entsprechend gut für ein kurzfristiges Long-Engagement anbieten und könnte beim Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VV4HT7 eine Rendite von 155 Prozent hervorbringen. Spätestens an der Zielmarke angelangt, sollten aber wieder längere Gewinnmitnahmen zwingend einkalkuliert werden. Gelingt es dagegen nicht, die aktuellen Monatshoch zu überwinden, müssen unterhalb von 147,70 Euro Abschläge auf 145,00 Euro einkalkuliert werden.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 151,65 // 152,58 // 153,48 // 154,40 Euro Unterstützungen: 149,11 // 146,97 // 145,30 // 143,29 Euro

Fazit

Um greifbare Handelsansätze auf der Oberseite mit Zielen bei 156,22 und darüber 157,33 Euro zu erhalten, sollte mindestens ein Tagesschlusskurs über 151,65 Euro abgewartet werden. Für diesen Fall könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV4HT7 zum Einsatz kommen und birgt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 155 Prozent. Entsprechende Zielmarken sind im Schein bei 7,87 und 8,98 Euro zu finden. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, ein Niveau von 148,60 Euro allerdings auch noch nicht überschreiten. Daraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,25 Euro ableiten. Aufgrund der sehr kurzzeitigen Anlagedauer bedarf es einer engmaschigen Beobachtung des Währungspaares!

Strategie für steigende Kurse WKN: VV4HT7

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,30 - 3,32 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 147,696 Euro

Basiswert: Euro-Bund Future KO-Schwelle: 147,696 Euro

akt. Kurs Basiswert: 150,98 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 8,98 Euro Hebel: 45,7

Kurschance: + 155 Prozent Quelle: Vontobel

