Euro Bund-Future: Korrektur zu Jahresbeginn

Am deutschen Rentenmarkt zeigte sich zum Jahreswechsel eine Gegenbewegung gen Süden, nachdem die Kurse im Dezember teils kräftig gestiegen waren. Mutmaßlich drücken Spekulation auf Zinssenkungen im aktuellen Jahr die Renditen nach unten. Wie clever ist es allerdings nach der Abschluss-Pressekonferenz der EZB jetzt gegen die Notenbank zu wetten?

Der Leitzins der Europäischen Zentralbank EZB liegt mit 4,5 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 22 Jahren, wodurch zum Rentenmarkt (Euro Bund-Future) ein Unterschied von 2,5 Prozent vorliegt. Für gewöhnlich entwickeln sich Aktien- und Anleihemärkte entgegengesetzt, entwickelten sich zuletzt aber in die gleiche Richtung. Seit zwei Tagen ist dies allerdings nicht mehr der Fall, der Euro Bund-Future hat nach einem Verlaufshoch Ende 2023 bei 138,84 Euro den Rückwärtsgang eingelegt und setzt seine Verluste zu Beginn des neuen Jahres weiter fort. Unterdessen wurde auch der 50-Tage-Durchschnitt als helfender Support unterschritten, was eine Konsolidierungsausweitung jetzt sehr wahrscheinlich macht.

Laut EZB kein Spielraum für Zinssenkungen

Die Spekulationen um eine Leitzinssenkung der wichtigsten Notenbanken EZB und FED in diesem Jahr laufen auf vollen Touren, nur über den genauen Zeitpunkt scheinen sich Anleger noch nicht eins zu sein. Technisch hält sich der Euro Bund-Future zwar noch immer seit den Verlaufstiefs aus dem letzten Jahr in einem intakten Aufwärtstrend auf, die deutlichen Kursgewinne der letzten Wochen waren offenbar aber ein zu großer Schluck aus der Flasche. Abschläge auf zunächst 135,44 Euro und darunter den etwas größeren Support im Bereich der Kreuzunterstützung um 133,36 Euro sind jetzt sehr wahrscheinlich geworden. Im Anschluss allerdings könnte nach einer nachhaltigen Stabilisierung schon wieder eine neuerliche Kaufwelle anstehen und den Index zunächst an die Vorgängerhochs aus Dezember bei 138,84 Euro vorantreiben, darüber sogar mittelfristig an 142,87 Euro. Demnach ist die kurze Korrektur nur als Verschnaufpause des Anleihemarktes zu interpretieren.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

137,22 // 138,84 // 140,73 // 142,87 Euro

Unterstützungen:

135,44 // 134,67 // 133,36 // 132,70 Euro



Fazit

Aufgrund intakter Trendverläufe auf kurz- bis mittelfristiger Ebene wird an einer Fortsetzung der Anfang Oktober 2023 begonnenen Aufwärtsbewegung festgehalten, die aktuelle Konsolidierung kann sehr gut für den Aufbau einer Long-Strategie auf einem tieferen Niveau genutzt werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VM518M ausgestattet mit einem Knock-out von 132,11 Euro könnte bei einem Anstieg 142,87 Euro vom gegenwärtigen Standpunkt aus eine Rendite von 140 Prozent erzielt werden. Diese steigt umso höher, umso tiefer ein Einstieg erfolgt. Eine Verlustbegrenzung sollte im Idealfall das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 132,70 Euro allerdings nicht überschreiten. Hieraus würde sich im vorgestellten Schein ein Stopp-Kurs von 0,62 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dieser Idee dürfte allerdings einige Wochen bis Monate einnehmen, sodass an dieser Stelle tendenziell mittelfristig orientierte Anleger angesprochen werden.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VM518M

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,47 - 4,48 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

132,114 Euro

Basiswert:

Euro Bund-Future

KO-Schwelle:

132,114 Euro

akt. Kurs Basiswert:

136,55 Euro

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

10,79 Euro

Hebel:

30,5

Kurschance:

+ 140 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

