Euro-Bund-Future im Fokus

Die vergangene Handelswoche und damit auch das Jahr 2022 beendete der Euro-Bund-Future bei 132,80 Prozentpunkten. Das neue Jahr begann er mit einem Aufschlag und startete bei 133,06 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf stieg der Euro-Bund-Future weiter an und erreichte am Mittwochabend sein vorläufiges Wochenhoch bei 136,67 Prozentpunkten. Bis zum Donnerstagvormittag gibt er etwas nach und steht bei 136,09 Punkten. Dies entspricht einer Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe von 2,3195%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei 2,515%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist im Wochenverlauf von 2,344 auf 2,184% gesunken.