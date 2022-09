Euro-Bund-Future im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 149,35 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 40 Basispunkten bei 148,95 Prozentpunkten. Im weiteren Wochenverlauf verliert der Euro-Bund-Future kontinuierlich und rutscht am Donnerstagmorgen unter die Marke von 147 Prozentpunkten. Bei einem Stand von 146,96 Prozentpunkten ergibt sich eine fiktive Rendite für die zehnjährigen Bundesanleihe von 1,63 Prozentpunkte. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei 1,35%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte ebenfalls von 1,49% auf 1,70% zu.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.